RFEF admite error técnico VAR en penalti Athletic Club Real Sociedad

La RFEF reconoce un desfase de sincronización en la tecnología del balón que afectó la decisión VAR en el derbi vasco. Análisis del impacto en la clasificación.

El Comité Técnico de Árbitros ( CTA) de la Real Federación Española de Fútbol ( RFEF) ha emitido un comunicado oficial este lunes reconociendo la existencia de un "ligero desfase de sincronización" en la tecnología del balón utilizada durante el partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

La controversia surgió a raíz del penalti que permitió al Athletic Club vencer a la Real Sociedad por un resultado de 1-2 en San Mamés, un triunfo que impulsa a los bilbaínos hacia los puestos europeos mientras frena las aspiraciones del cuadro donostiarra.

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Origen del error tecnológico Kinexon

El informe técnico detallado por Kinexon, empresa responsable del sistema de monitorización, confirma que se produjo un desfase de aproximadamente uno o dos fotogramas entre la señal del balón y el vídeo del VAR. Esta desincronización provocó que se validara de forma incorrecta la pena máxima en el estadio.

Según los datos proporcionados por la empresa tecnológica a petición del CTA, en la visualización original existían desfases temporales que debían coincidir exactamente con los marcos del vídeo. Esta falta de alineación impidió apreciar correctamente el contacto entre el balón y el jugador.

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Análisis del contacto en el área

El informe precisa que, debido al error de sincronización inicial, en el momento aparente del contacto no se podía observar un pico adicional en las métricas. Este detalle técnico fue crucial para entender por qué la decisión inicial del árbitro del VAR pudo basarse en información incompleta.

No obstante, al proceder a resincronizar la señal con el vídeo descontando este desfase, la señal se encaja con lo que se ve en pantalla. El análisis posterior reveló que el pico más destacado correspondía a los contactos correctos, permitiendo una interpretación más precisa del evento.

Reevaluación de la decisión del penalti

A la vista de las conclusiones del informe técnico, la RFEF admite que el jugador de la Real Sociedad sí habría tocado en último lugar el balón dentro del área. Por tanto, la decisión de señalar penalti no sería correcta desde una perspectiva técnica retrospectiva.

Este reconocimiento implica que, si se hubiera aplicado la corrección de sincronización en tiempo real, el VAR podría haber descartado la falta. La falta de este ajuste provocó que se interpretara erróneamente la trayectoria y el último contacto con el esférico.

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Defensa de la actuación arbitral inicial

Sin embargo, la RFEF ha defendido la actuación del árbitro del VAR en el momento de la revisión. La federación sostiene que la resolución adoptada desde la sala VOR fue la correcta en dicho momento, al no disponer de evidencias que permitiesen modificar la decisión tomada sobre el terreno de juego.

Se argumenta que, en ese instante, contaban con una evidencia sólida representada por la métrica del balón conectado. Esta métrica permitía aseverar, según la información disponible en el momento crítico, que solo el jugador del Athletic Club había tocado el balón antes del contacto.

Este reconocimiento técnico abre un debate sobre la fiabilidad de las tecnologías VAR y la necesidad de corregir los desfases en tiempo real. El incidente resalta la importancia de la precisión tecnológica en las decisiones que pueden definir la clasificación y el destino de los equipos en la liga.