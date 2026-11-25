Felipe VI, Letizia y Alexander Van der Bellen recorren el Museo del Prado para analizar el legado político de Mariana de Austria en una visita oficial el 25 de noviembre de 2026.

El rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz actuaron como guías de honor junto al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y su esposa, Doris Schmidauer, durante su visita oficial al Museo del Prado el 25 de noviembre de 2026. Este encuentro diplomático se centró en la inauguración de una exposición dedicada a la figura de Mariana de Austria, analizando cómo el arte sirvió como herramienta fundamental para la legitimación de su autoridad en el siglo XVII.

Detalle de la exposición y obras clave

El rey Felipe VI y el presidente Van Der Bellen recorrieron las salas del Museo del Prado para examinar más de un centenar de obras seleccionadas específicamente para este evento. La muestra incluye piezas cedidas por el Kunsthistorisches Museum de Viena, las cuales conviven con otras procedentes de la colección española firmadas por artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Herrera Barnuevo, Carreño de Miranda y Claudio Coello.

Also read El Prado dedica una exposición a Mariana de Austria, la mujer que afianzó su poder a golpe de retrato

Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto 'El Prado en femenino', iniciado en 2022 con el objetivo explícito de invitar a repensar las colecciones del museo. La curaduría responde a la importancia decisiva del mecenazgo femenino en la configuración histórica de los fondos del museo, destacando el papel de la reina consorte como una de las figuras políticas más relevantes de la monarquía hispánica de aquella época.

Posiciones de las partes y relevancia histórica

Mariana de Austria comprendió el valor estratégico de las imágenes para legitimar su posición, fortalecer su autoridad y proyectar su poder más allá de la corte española. Tras la muerte de Felipe IV en septiembre de 1665, asumió la regencia de su hijo Carlos, quien contaba apenas con cuatro años, tal como estaba dispuesto en el testamento del monarca fallecido. Estudios recientes contradicen la antigua interpretación que la retrataba como una figura débil o manipulable.

Advertisement

La evidencia actual señala que su trayectoria fue mucho más compleja y que ejerció el poder de forma activa, tomando decisiones cruciales, construyendo alianzas políticas y defendiendo los intereses de la dinastía Habsburgo. Nacida en el seno de esta poderosa dinastía, llegó a España para convertirse en la segunda esposa de Felipe IV, enfrentándose a una corte profundamente dividida donde tuvo que defender su autoridad frente a los adversarios políticos.

Impacto en la diplomacia y próximos pasos

Tras la visita guiada a las salas del museo, el rey Felipe y el presidente austríaco mantuvieron un encuentro oficial en el Palacio de la Zarzuela. Este encuentro formaba parte de una visita de trabajo que el mandatario austriaco realiza en España, y que contó con la presencia de Doris Schmidauer, quien comparte con su marido un perfil público definido y una relación consolidada desde principios de los años noventa en el Partido Verde austríaco.

Posteriormente a la reunión en la Zarzuela, los cuatro protagonistas compartieron un almuerzo oficial, consolidando así las buenas relaciones bilaterales entre ambos países. Esta cita sigue a la audiencia mantenida en diciembre de 2019 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y continúa la tradición de encuentros diplomáticos de alto nivel que fortalecen los lazos institucionales entre España y Austria.