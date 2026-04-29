Rey Carlos III y reina Camila en Washington: manifestaciones de sobrevivientes de Epstein marcan su visita

La visita del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos se vio acompañada por protestas de sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus familiares, quienes exigen justicia y rendición de cuentas. Mientras la pareja real recibe honores en la Casa Blanca, los manifestantes se congregaron en el Capitolio para recordar a Virginia Giuffre y criticar la falta de acción contra figuras poderosas vinculadas al escándalo Epstein. La monarquía evita pronunciarse sobre el tema, pero la visita ha reavivado el debate sobre la impunidad en ambos países.

Mientras el rey Carlos III y la reina Camila recibían una cálida bienvenida en la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos y la primera dama, un grupo de personas que buscaban ser escuchadas se congregó a pocos kilómetros de distancia, en la avenida Pennsylvania.

Los manifestantes, reunidos frente al Capitolio, incluían a sobrevivientes de Jeffrey Epstein, sus familiares y activistas que también habían participado en un acto conmemorativo por Virginia Giuffre, una de las víctimas del magnate fallecido. Giuffre acusó al hermano del rey, Andrew Mountbatten-Windsor, de agresión sexual antes de su trágico suicidio hace un año.

Aunque el expresidente Andrew ha negado todas las acusaciones y afirma no haber tenido conocimiento de las actividades criminales de Epstein, los manifestantes exigen justicia y rendición de cuentas. Sky Roberts, hermano de Giuffre, expresó su frustración durante el acto: “Hoy, los sobrevivientes están aquí, sentados con miembros del Congreso, aún luchando por ser escuchados, aún exigiendo una verdadera rendición de cuentas, mientras muchas de las figuras poderosas vinculadas a estos sistemas siguen fuera de alcance, incapaces de reconocer a los sobrevivientes cara a cara”.

Roberts también criticó al presidente Donald Trump, quien no ha sido acusado de delitos relacionados con Epstein, y al rey Carlos III, señalando que se esperaba que el monarca enviara un mensaje de apoyo a los sobrevivientes. La visita real, que conmemora el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, ha generado tensiones debido a la negativa de los monarcas a reunirse con los sobrevivientes.

El representante demócrata Ro Khanna, quien copatrocinó una ley que obligó al Departamento de Justicia a divulgar documentos sobre Epstein, envió una carta al rey solicitando un encuentro, pero según CNN, la pareja real no tiene previsto aceptar la solicitud. La decisión refleja la estrategia de la monarquía de evitar declaraciones públicas sobre el escándalo Epstein, especialmente porque el rey, como jefe simbólico del poder judicial británico, podría ser acusado de influir en la investigación penal contra su hermano.

En cambio, la reina Camila se reunirá con representantes de grupos que luchan contra la violencia doméstica durante su visita. Durante su discurso ante el Congreso, el rey Carlos no mencionó directamente a Epstein, pero un fragmento de su alocución fue interpretado como un guiño a los sobrevivientes: “En ambos países, es precisamente el carácter vibrante, diverso y libre de nuestras sociedades lo que nos da fortaleza colectiva, incluso para apoyar a las víctimas de algunos de los males que, trágicamente, existen hoy en nuestras sociedades”.

La visita también ha resaltado la falta de rendición de cuentas en Estados Unidos contra quienes pudieron haber ayudado a Epstein. Aunque el Departamento de Justicia ha divulgado millones de documentos, solo Ghislaine Maxwell ha sido procesada. En contraste, en el Reino Unido hay una investigación penal independiente sobre el exembajador británico Peter Mandelson, además de la que pesa sobre el príncipe Andrew.

Los sobrevivientes y sus aliados continúan exigiendo justicia, mientras la monarquía y las autoridades de ambos países intentan navegar en este complejo escenario





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