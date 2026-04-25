Rexona se une a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una campaña centrada en el rendimiento bajo presión

Rexona lanza una campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su compromiso con el rendimiento en los momentos más desafiantes. La campaña, desarrollada por Havas, incluye un spot de 90 segundos en YouTube y activaciones en las ciudades sede.

Rexona , la marca de protección antitranspirante líder a nivel mundial, ha lanzado una nueva y ambiciosa campaña publicitaria centrada en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La premisa central de esta iniciativa es simple pero poderosa: Rexona nunca te fallará. La campaña se basa en la idea de que tanto Rexona como el fútbol comparten un ADN común, un compromiso inquebrantable con el rendimiento en los momentos de mayor presión.

El anuncio, desarrollado por la agencia de medios Havas, es un spot de 90 segundos que captura la intensidad y la emoción del fútbol, mostrando tanto a jugadores profesionales como a apasionados aficionados entregándose al juego con total dedicación. La campaña busca posicionar a Rexona como la marca de confianza para aquellos que se atreven a dar lo mejor de sí mismos, incluso cuando las circunstancias son más desafiantes.

La elección de centrar la campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es estratégica, ya que este evento deportivo es un símbolo global de pasión, competencia y superación personal. Rexona busca asociarse con estos valores y conectar con una audiencia masiva que comparte la misma mentalidad. El spot de 90 segundos, que actualmente solo está disponible en YouTube, es una pieza audiovisual impactante que transmite la energía y la emoción del fútbol.

Muestra escenas de jugadores de élite en el campo, luchando por cada balón, y de aficionados en las gradas, animando a sus equipos con fervor. La narrativa visual se complementa con un mensaje claro y conciso: Rexona te acompaña en cada momento, brindándote la protección y la confianza que necesitas para rendir al máximo. Posteriormente, se lanzará una versión reducida de 20 segundos para ampliar el alcance de la campaña y llegar a un público aún mayor.

La estrategia de distribución multicanal permitirá a Rexona maximizar su visibilidad y generar un impacto significativo en el mercado. Además del anuncio principal, Rexona planea implementar un programa global de activaciones en las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en los principales mercados a nivel mundial. Estas activaciones incluirán experiencias para aficionados, alianzas con atletas de renombre y eventos locales diseñados para celebrar la cultura del fútbol en todo el mundo.

El objetivo es crear una conexión emocional con los consumidores y fortalecer la imagen de Rexona como una marca que apoya y celebra la pasión por el fútbol. La campaña de Rexona para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se centra en la promoción de sus productos, sino también en la creación de una experiencia de marca integral para los aficionados al fútbol.

La marca busca convertirse en un elemento esencial de la experiencia futbolística, brindando a los consumidores la confianza y la protección que necesitan para disfrutar al máximo de cada momento. La campaña también pone de manifiesto el compromiso de Rexona con la innovación y la creatividad en la publicidad. El spot de 90 segundos es un ejemplo de cómo la marca utiliza el storytelling y la narrativa visual para conectar con su audiencia a un nivel emocional.

Además, la estrategia de distribución multicanal y las activaciones en las ciudades sede demuestran la capacidad de Rexona para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y llegar a los consumidores de manera efectiva. Es importante destacar que el sitio web de Rexona utiliza cookies propias y de terceros para analizar los servicios, personalizar la publicidad y mejorar la experiencia del usuario. Estas cookies se utilizan con fines analíticos, para mostrar publicidad relevante y para incorporar funcionalidades de redes sociales.

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