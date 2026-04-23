Rexona Captura la Pasión del Fútbol en su Nueva Campaña para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rexona lanza una campaña publicitaria global que explora las emociones intensas que rodean a la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la conexión entre los jugadores y los aficionados y reforzando su mensaje de confianza en momentos decisivos.

La marca de desodorante Rexona , orgullosa patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha lanzado una impactante campaña publicitaria que trasciende la mera representación del juego en sí.

El nuevo spot publicitario de Rexona se sumerge en el torbellino de emociones que define cada partido, capturando la intensidad y la pasión que experimentan tanto los futbolistas de élite como los fervientes aficionados alrededor del mundo. La campaña no se limita a mostrar la acción en el campo, sino que explora la miríada de sentimientos que acompañan a este deporte rey: la angustia de un penalti decisivo que puede detener el aliento de millones, la euforia desbordante de un gol en el último minuto que desata celebraciones globales, la tensión palpable en cada jugada y la incertidumbre que mantiene a todos al borde de sus asientos.

Rexona entiende que la Copa Mundial de la FIFA es mucho más que un simple torneo deportivo; es un fenómeno cultural que se repite cada cuatro años, transformando la intensidad del fútbol en una experiencia colectiva donde la pasión, la tensión y la incertidumbre se viven con una intensidad inigualable. La marca se une a esta conversación global con una campaña que celebra todo lo que ocurre alrededor del juego, reconociendo que son esos momentos compartidos, esas pequeñas interacciones y esas emociones a flor de piel las que realmente hacen especial a esta competición.

Para dar vida a esta visión, Rexona ha creado una pieza audiovisual ambiciosa que recorre los momentos más emblemáticos vividos por deportistas y aficionados, tanto en el campo como en la comodidad de sus hogares. El cortometraje se centra en esos detalles sutiles pero poderosos que revelan los sentimientos más profundos: la explosión de alegría con los brazos en alto tras un gol victorioso, la tensión contenida en el rostro de un aficionado durante un penalti crucial, la camaradería entre compañeros de equipo y la decepción amarga de una derrota.

A través de estas imágenes, Rexona busca reforzar su mensaje de confianza y fiabilidad en los momentos más decisivos, transmitiendo la idea de que su desodorante permanece eficaz incluso bajo la presión más extrema. La campaña de Rexona no solo se centra en el rendimiento físico, sino que también reconoce la importancia de la resistencia mental y emocional.

El desodorante se presenta como un aliado tanto para los jugadores que se enfrentan a desafíos físicos y mentales en el campo, como para los aficionados que viven cada partido con una intensidad comparable. Al vincular el potencial físico con la fortaleza mental y emocional, Rexona busca consolidarse como una marca que comprende y apoya a aquellos que se atreven a dar lo mejor de sí mismos, sin importar las circunstancias.

La campaña captura de forma brillante la conexión profunda que existe entre los aficionados y el deporte, y el viaje emocional que experimentan a lo largo del torneo. Como afirma Curtis, portavoz de Rexona, “Los aficionados al fútbol lo entregan todo por el juego, viviendo cada alegría y cada decepción junto a sus equipos; esa es la pasión que hace especial a este torneo”.

Para Rexona, la Copa Mundial de la FIFA es la prueba definitiva tanto para los jugadores como para los aficionados, un escenario donde se ponen a prueba los límites de la resistencia, la determinación y la pasión. El lanzamiento del spot es solo el comienzo de una serie de iniciativas que incluirán experiencias para aficionados en las ciudades sede, colaboraciones con atletas de renombre y activaciones locales en mercados clave.

Esta asociación con la FIFA, que comenzó con el Mundial Femenino de 2023, continuará con el Mundial masculino de este verano y se extenderá al Mundial Femenino de 2027, demuestra el compromiso a largo plazo de Rexona con el fútbol como una plataforma para conectar con audiencias masivas y generar un impacto positivo en el mundo del deporte





mkdirecto / 🏆 16. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rexona Copa Mundial FIFA 2026 Fútbol Campaña Publicitaria Deporte Emociones Patrocinio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karol G anuncia el ambicioso Tropitour: una gira mundial de estadios que hará historiaLa artista colombiana Karol G ha revelado los detalles de su nueva gira mundial, la cual visitará 20 países y marcará un hito al ser la primera mujer latina en realizar un tour de estadios por Europa.

Read more »

¿Cómo, cuándo y qué saldrá a la venta en el siguiente lote de entradas que anunció la FIFA para el Mundial 2026?Desde el 1 de abril, la FIFA abrió la última fase de venta de entradas para el Mundial 2026, o llamada de “última hora”.

Read more »

Examinando la puntería de las marcas para el gol en la Copa Mundial de la FIFAEn España el 39% de los consumidores que seguirán el Mundial de Fútbol aseguran que tomarán nota de los sponsors asociados a este torneo.

Read more »

El Mundo Ha Cambiado: Estados Unidos Recibe Nuevamente la Copa Mundial Después de 32 AñosEstados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA por segunda vez en su historia, 32 años después del torneo de 1994. Un repaso a cómo ha cambiado el mundo desde entonces, incluyendo eventos deportivos, políticos y culturales.

Read more »

Los futbolistas que se perderán la Copa Mundial 2026 por lesiónFalta poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026 y, hasta el momento, ya está confirmada la baja de grandes futbolistas por lesión.

Read more »

Trump pide a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el MundialEl presidente Trump, a través de un enviado especial, ha solicitado a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial de Norteamérica, buscando mejorar las relaciones con Italia tras tensiones recientes. La propuesta tiene un componente diplomático para reparar la relación con la primera ministra Meloni y el Papa.

Read more »