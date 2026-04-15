Revolucionaria Inyección de Células Madre Promete Acabar con la Calvicie en España en Siete Años

Un experto dermatólogo español revela que una innovadora terapia con células madre podría erradicar la calvicie en hombres en menos de una década, ofreciendo una solución sin trasplantes y marcando un antes y un después en el tratamiento de la alopecia.

* Input: A Spanish news article text about baldness. * Task: Format into proper paragraphs. * Formatting Rule: Wrap each paragraph with `` and `

* Input: A Spanish news article text about baldness. * Task: Format into proper paragraphs. * Formatting Rule: Wrap each paragraph with `

` and `

` tags. * Constraint 1: Do not change, rewrite, or translate the text. * Constraint 2: Do not add extra text. * Constraint 3: Return *only* the formatted text with `

` tags. * Language: Spanish. * *Segment 1:* "La calvicie es una preocupación que afecta a innumerables hombres a nivel mundial, un fenómeno que se manifiesta de forma universal, si bien con variaciones significativas en su prevalencia entre diferentes naciones. Factores intrínsecos como la predisposición genética, junto con hábitos de vida y diversas influencias ambientales, contribuyen a que la pérdida de cabello difiera notablemente de un lugar a otro. Un estudio reciente, datado en 2024, ha posicionado a España a la cabeza de los países con mayor incidencia de calvicie masculina, registrando que un 44,5% de los varones españoles experimentan algún grado de caída del cabello. En cuanto a la alopecia femenina en España, los datos son menos abundantes, pero es observable una tendencia creciente en los últimos años de esta afección, que históricamente ha sido un tema poco abordado." (Introduction/Context) * *Segment 2:* "La alopecia en territorio español se encuentra fuertemente vinculada a componentes genéticos y de ascendencia racial. En este contexto, el reconocido dermatólogo Eduardo López Bran, cuya experiencia en tricología y trasplantes capilares es aclamada internacionalmente, compartió sus reflexiones durante una intervención en el programa radiofónico Herrera COPE. El especialista afirmó categóricamente: «Cinco de cada diez españoles estamos perdiendo pelo, o lo estamos perdiendo o no tenemos». El doctor Bran profundizó en la entrevista, subrayando la estrecha correlación entre la elevada tasa de alopecia en España y sus raíces genéticas y raciales. «La raza caucásica presenta una mayor predisposición a la alopecia androgénica», explicó, añadiendo que, como nación europea y de estirpe caucásica, España se inserta en este grupo de riesgo. Además, sugirió que «probablemente nuestro estilo de vida tan activo y nuestro buen vivir también influyan en que esa predisposición se manifieste con más intensidad»." (Expert opinion/Causes) * *Segment 3:* "Ante este panorama, surge la pregunta: ¿podría la calvicie convertirse en una condición del pasado en un futuro cercano? El dermatólogo avanzó en la misma emisión radiofónica una noticia esperanzadora: la ciencia se encuentra en el umbral de transformar la calvicie en una mera anécdota. «Estamos a las puertas de que, dentro de unos cinco o siete años, podamos recuperar el pelo con una sola inyección, sin necesidad de injertos», afirmó con convicción. Esta prometedora terapia se fundamenta en el uso de células madre. «El objetivo es que, mediante su administración en una sola inyección, las células sean capaces de producir nuevos folículos pilosos, permitiendo que los pacientes con alopecia recuperen todo o parte del cabello perdido», detalló López Bran. Según las estimaciones del especialista, tras la inyección, las células madre tendrían la capacidad de sobrevivir durante varios días, tiempo durante el cual activarían el crecimiento capilar a un ritmo aproximado de 0,39 milímetros diarios. De esta forma, el cabello recién desarrollado alcanzaría una longitud perceptible en cuestión de meses. Si las investigaciones siguen el curso esperado, el doctor López Bran estima que el desarrollo completo de esta terapia podría culminar con la aprobación del tratamiento en un plazo de cinco a siete años, marcando un hito en la lucha contra la calvicie" (Future solutions/Stem cells) * *Paragraph 1:* Starts with "La calvicie..." ends with "...poco abordado." * *Paragraph 2:* Starts with "La alopecia..." ends with "...más intensidad»." * *Paragraph 3:* Starts with "Ante este panorama..." ends with "...contra la calvicie" * `

La calvicie es una preocupación que afecta a innumerables hombres a nivel mundial, un fenómeno que se manifiesta de forma universal, si bien con variaciones significativas en su prevalencia entre diferentes naciones. Factores intrínsecos como la predisposición genética, junto con hábitos de vida y diversas influencias ambientales, contribuyen a que la pérdida de cabello difiera notablemente de un lugar a otro. Un estudio reciente, datado en 2024, ha posicionado a España a la cabeza de los países con mayor incidencia de calvicie masculina, registrando que un 44,5% de los varones españoles experimentan algún grado de caída del cabello. En cuanto a la alopecia femenina en España, los datos son menos abundantes, pero es observable una tendencia creciente en los últimos años de esta afección, que históricamente ha sido un tema poco abordado.

` * `

La alopecia en territorio español se encuentra fuertemente vinculada a componentes genéticos y de ascendencia racial. En este contexto, el reconocido dermatólogo Eduardo López Bran, cuya experiencia en tricología y trasplantes capilares es aclamada internacionalmente, compartió sus reflexiones durante una intervención en el programa radiofónico Herrera COPE. El especialista afirmó categóricamente: «Cinco de cada diez españoles estamos perdiendo pelo, o lo estamos perdiendo o no tenemos». El doctor Bran profundizó en la entrevista, subrayando la estrecha correlación entre la elevada tasa de alopecia en España y sus raíces genéticas y raciales. «La raza caucásica presenta una mayor predisposición a la alopecia androgénica», explicó, añadiendo que, como nación europea y de estirpe caucásica, España se inserta en este grupo de riesgo. Además, sugirió que «probablemente nuestro estilo de vida tan activo y nuestro buen vivir también influyan en que esa predisposición se manifieste con más intensidad».

` * `

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿podría la calvicie convertirse en una condición del pasado en un futuro cercano? El dermatólogo avanzó en la misma emisión radiofónica una noticia esperanzadora: la ciencia se encuentra en el umbral de transformar la calvicie en una mera anécdota. «Estamos a las puertas de que, dentro de unos cinco o siete años, podamos recuperar el pelo con una sola inyección, sin necesidad de injertos», afirmó con convicción. Esta prometedora terapia se fundamenta en el uso de células madre. «El objetivo es que, mediante su administración en una sola inyección, las células sean capaces de producir nuevos folículos pilosos, permitiendo que los pacientes con alopecia recuperen todo o parte del cabello perdido», detalló López Bran. Según las estimaciones del especialista, tras la inyección, las células madre tendrían la capacidad de sobrevivir durante varios días, tiempo durante el cual activarían el crecimiento capilar a un ritmo aproximado de 0,39 milímetros diarios. De esta forma, el cabello recién desarrollado alcanzaría una longitud perceptible en cuestión de meses. Si las investigaciones siguen el curso esperado, el doctor López Bran estima que el desarrollo completo de esta terapia podría culminar con la aprobación del tratamiento en un plazo de cinco a siete años, marcando un hito en la lucha contra la calvicie

` * Check against instructions: * Proper paragraphs? Yes. * Wrapped with `

` and `





abc_tecnologia / 🏆 39. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

`? Yes. * Change, rewrite, or translate? No. * Add extra text? No. * Return *only* formatted text? Yes.

Calvicie Alopecia Células Madre Tratamiento Capilar España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere Goyi Arévalo, madre de Sara CarboneroEsta mañana de lunes se ha conocido una triste noticia para Sara Carbonero (42), el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo. Ha sido el digital Hola.com quien confirmado el...

Read more »

Investigadores españoles participan en la décima curación del VIH en el mundo tras un trasplante de célulasTras recibir las células de un donante con una singular mutación genética, el estudio asegura que el paciente sigue sin rastro del virus en su organismo.

Read more »

Funeral de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, reúne a amigos y familiares en Corral de AlmaguerEl pueblo de Corral de Almaguer fue testigo del funeral de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero. Figuras conocidas como Iker Casillas, el novio de Sara, y amigos de la periodista se unieron para dar el último adiós. Se destaca la presencia de Carlos Javier, padre de Sara, quien ha estado alejado de su familia tras un escándalo por estafa.

Read more »

Un hombre de 63 años se convierte en la décima persona del mundo curada de VIH con células madreEl conocido como 'paciente de Oslo' sigue sin rastro detectable del virus tras cuatro años sin tratamiento.

Read more »

¿La agonía de un «hype» salido de madre? Se hunde el entusiasmo de la Generación Z por la IAEn 2025 el 36% de la Generación Z daba cuenta aún de su entusiasmo por la IA. Y un año después esta proporción se desploma hasta el 22%.

Read more »

El hijo de la mujer asesinada a machetazos en Córdoba: 'La Justicia no hace nada, que mi madre no sea una más'La víctima, de 64 años, estaba dentro del sistema VioGen y su expareja tenía una orden de alejamiento.

Read more »