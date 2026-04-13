Revilla cuestiona la elección de Ábalos por Sánchez: 'No es hábil en la selección de su confianza'

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, critica la elección de José Luis Ábalos por parte de Pedro Sánchez, cuestionando su capacidad para seleccionar a personas de confianza. Revilla destaca la "vida disoluta" de Ábalos y plantea dudas sobre el conocimiento del presidente sobre las irregularidades. El 'caso mascarillas' y la 'Trama Koldo' centran el debate.

El pasado martes se inauguró uno de los juicios más anticipados en el ámbito político: el denominado ' caso mascarillas '. Este proceso judicial constituye una de las ramificaciones de la compleja ' Trama Koldo ', un entramado de corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez . El Tribunal Supremo está ahora examinando este caso, que investiga la presunta recepción de comisiones por parte del Ministerio de Transportes durante la adquisición de mascarillas en el contexto de la pandemia. En el estrado de los acusados se encuentran el exministro José Luis Ábalos , su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Este juicio ha reavivado el debate sobre si Pedro Sánchez tenía conocimiento, o no, de las irregularidades y de la cuestionada vida de José Luis Ábalos, quien, en aquel entonces, era su número dos y una figura central en este proceso judicial. El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido la última personalidad en expresar su opinión sobre este asunto. Revilla, ha revelado que conocía la 'vida disoluta' de Ábalos. Según explicó Revilla en el programa 'laSexta Xplica', la caótica vida de Ábalos fuera del ámbito político era un secreto a voces: 'Yo no resido en Madrid y no tengo por qué tener información directa, pero me llegaban rumores y diversas personas me comentaban que llevaba una vida disipada y que esto era un problema. Esto era de conocimiento general'.

Por lo tanto, el político cántabro se cuestiona si el presidente del Gobierno realmente desconocía esa faceta de Ábalos, quien en ese momento era el número dos del PSOE y secretario de organización: '¿Cómo es posible que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de todas estas fotografías y de todas estas historias?' En este sentido, el expresidente de Cantabria recuerda que Ábalos controlaba 'el ministerio con más recursos económicos de España'. Por lo cual, en su opinión, 'para nombrar a una persona en esos cargos es imprescindible analizarla con detenimiento'.

Revilla se ha puesto a sí mismo como ejemplo. 'Previamente mostré una fotografía de dos colegas míos, ambos fallecidos, Javier y Rafa. Vaya, que yo conocía la historia de sus ancestros prácticamente. Para designar a una persona, si eres honesto, asegúrate de designar a individuos que no perjudiquen tu imagen', explica, refiriéndose a Javier López Marcano y Rafael de la Sierra, sus dos pilares políticos en Cantabria. 'Si eres honesto, asegúrate de designar a personas que no dañen tu imagen', destaca Miguel Ángel Revilla, ex-presidente de Cantabria.

El carismático expolítico concluye su análisis afirmando que 'lo que resulta evidente es que Pedro Sánchez no es muy eficiente en la selección de sus personas de confianza, porque después de este, está el otro', refiriéndose a Santos Cerdán, quien sucedió a José Luis Ábalos como secretario de organización del PSOE y que también está siendo investigado por varias causas de corrupción.





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