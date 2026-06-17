Revilla critica las joyas no declaradas de Zapatero: Un ejemplo de falta de coherencia

Miguel Ángel Revilla valora las joyas halladas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero y afirma que muestran una clara falta de coherencia, sorprendido por la cantidad y el supuesto origen no declarado a Hacienda. El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia de los políticos y los privilegios de los expresidentes.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla , ha manifestado su opinión respecto a la valoración de las joyas del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero , tras conocerse que en un registro de su caja fuerte aparecieron piezas valoradas en aproximadamente un millón trescientos mil euros, que aparentemente no habrían sido declaradas a Hacienda.

Revilla califica esta situación como terrible y un ejemplo claro de falta de coherencia, señalando que muchos ciudadanos piensan de manera similar. Entre las joyas se incluyen un collar de oro blanco con esmeraldas valorado en 278.000 euros, otro con zafiros y diamantes tasado en 220.000 euros, y piezas de alta joyería con importes entre 72.000 y 95.000 euros, además de sortijas de oro blanco con esmeraldas, rubíes y diamantes, y pendientes con esmeraldas de Zambia.

Esta revelación se produce después de que el juez rechazara posponer una fecha relacionada con el caso, lo que ha generado reacciones en diversos ámbitos políticos y sociales. Revilla expresa sorpresa por la situación, teniendo en cuenta la posición institucional que ocupó Zapatero y las ventajas que, a su juicio, disfrutan los expresidentes, como un sueldo elevado, oficina, chófer y secretarias, lo que les permite una vida absolutamente plácida.

Además, recuerda que en el año 1938 ya se advertía sobre la discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace como origen de los males en la religión y la política. Para Revilla, el colmo ha sido conocer la existencia de estas joyas sin declarar, lo que demuestra una falta de coherencia en un político que presumía de su desinterés por el dinero.

Ante esto, lanza un mensaje a los líderes de su partido para que cumplan lo que predican, apelando a la coherencia como valor fundamental. El caso ha sido comentado también por otros periodistas y figuras públicas, como Carlos Herrera, quien coincide en señalar que es difícil reconocer al que presumía de su desinterés por el dinero.

En conjunto, el episodio alimenta el debate público sobre la transparencia y la ética en la clase política, especialmente en lo que respecta a los expresidentes y su patrimonio, así como a la aplicación de la ley por igual a todos los ciudadanos





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