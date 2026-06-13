Revelado un plan para mantener el control interno de la SEPI tras la salida de Vicente Fernández

Las agendas de Leire Díez, investigada en el caso, muestran un supuesto esquema para situar a Miguel Ángel Figueroa como presidente de la SEPI y a ella como jefa de Gabinete, con acceso a información sensible de empresas públicas y casos como Aznalcóllar. La operación no llegó a buen puerto y ahora la dimisión de Figueroa como interventor de la Junta de Andalucía reaviva la polémica.

El caso interno en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) ha revelado un supuesto plan para mantener el control del organismo tras la salida de Vicente Fernández , quien presidió el holding público entre junio de 2018 y octubre de 2019.

Según las agendas de Leire Díez, incorporadas al sumario, un grupo vinculado al PSOE habría diseñado una estructura paralela de poder mediante la colocación de personas de confianza en puestos clave. El eje central de la maniobra era el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa como presidente de la SEPI, propuesto como hombre de paje de Fernández, con Leire Díez como jefa de Gabinete para asegurar la influencia del núcleo duro.

El organigrama intervenido a Díez, fechado el 16 de marzo de 2021, dibujaba una nueva SEPI con Figueroa en la cúspide, conectado directamente con Díez, y con Bartolomé Lora, entonces presidente en funciones, y un abogado vinculado a casos sensibles como Isofotón y Aznalcóllar. El plan también preveía el acceso a documentación reservada de procedimientos estratégicos en áreas como energía, defensa y agroalimentación.

No obstante, la operación no prosperó: ni Figueroa alcanzó la presidencia ni Díez se convirtió en jefa de Gabinete de la entonces presidenta Belén Gualda, lo que frustró parcialmente los movimientos. Pese a todo, el intento de control se mantuvo mediante otras vías, según anotaciones que sugieren contactos con altos cargos del PSOE, como referencias a reuniones con "P. S." y "ZP" (presumiblemente Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero).

La imputación de Bartolomé Lora y la citación de otros investigados han puesto el foco en el rescate de Air Europa y en la presunta trama. La dimisión de Figueroa como interventor general de la Junta de Andalucía en 2025, tras su aparición en el caso, ha reabierto la controversia.

Las notas de Díez reflejan la intención de "recuperar el control de la SEPI" una vez perdida la batalla por la presidencia, utilizando la jefatura de Gabinete para acceder a la agenda, expedientes y contratos del holding. El contexto es la dimisión de Vicente Fernández en 2019 tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, y los intentos posteriores de conservar influencia.

La Ancud, el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, incluye anotaciones como la de finales de 2019 donde se valora si Fernández es "la persona que reúne mejores condiciones" y se advierte que su sacrificio "abriría la veda" contra otros. Aunque el plan definitivo no se ejecutó, la investigación judicial continúa desentrañando la red de contactos y las maniobras paraDominar un organismo clave en la gestión de empresas públicas





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SEPI Vicente Fernández Leire Díez Miguel Ángel Figueroa Caso Aznalcóllar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El conseller responsable del metro el día de la dana optó por irse a una gala sabiendo que había 10 personas atrapadasVicente Martñinez Mus remitió un mensaje al grupo de Whatsapp del Consell a las 18.

Read more »

Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire Díez cuando trabajaba en la SepiMiguel Ángel Figueroa, nombrado interventor en enero de 2025, ocupó cargos de responsabilidad en la Sepi durante la etapa de Vicente Fernández.

Read more »

Dimite consejero de Tubos Reunidos por investigación de corrupción en rescate de SEPIJesús Pérez Rodríguez-Urrutia renuncia como consejero independiente de Tubos Reunidos tras ser imputado en investigación por presuntas comisiones ilegales en el rescate de 112,8 millones de euros de la SEPI en 2021.

Read more »

Dimite el Interventor General de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire DíezMiguel Ángel Figueroa ocupaba el cargo desde principios de 2025 y estaba muy vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Read more »