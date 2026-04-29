Revelaciones Explosivas: Empresario Detalla Presuntas Peticiones de Favores Sexuales para Ábalos

Víctor de Aldama, en su declaración ante el Tribunal Supremo, asegura que Koldo García le solicitó 'organizar algo' para 'relajar' a José Luis Ábalos, revelando una trama de presunta corrupción y tráfico de influencias en el Ministerio de Transportes. El testimonio incluye detalles sobre la relación de García con Sánchez y el apoyo a Guaidó.

El empresario Víctor de Aldama ha testificado ante el Tribunal Supremo, revelando detalles comprometedores sobre las presuntas peticiones de favores sexuales por parte del exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García , para el propio Ábalos.

Aldama relató que durante un viaje a México, García le solicitó 'organizar algo' para que el entonces ministro 'se relajara', especificando que esta fue la primera y única vez que se le pidió directamente que pagara por servicios de este tipo. La declaración de Aldama se produjo en el marco del juicio por presunta corrupción relacionada con el Ministerio de Transportes liderado por Ábalos.

El empresario afirmó que su viaje a Oaxaca tenía como objetivo demostrar su capacidad para influir en otros gobiernos y que no recibió compensación económica a pesar de ayudar a conseguir contratos millonarios, esperando obtener beneficios a través de su relación con el ministro. Aldama también describió cómo se jactaba de su conexión con Ábalos ante figuras como Pedro Haces y Alejandro Murat, exagerando la cercanía que realmente tenía con el ministro.

En cuanto a Koldo García, lo caracterizó como alguien que busca constantemente agradar y que a menudo se excede en sus peticiones para complacer a otros, describiendo este comportamiento como inherente a su personalidad. Aldama también detalló una comida organizada por Ábalos con Pedro Sánchez, donde fue invitado a un mitin del PSOE en La Latina, a pesar de no ser militante del partido.

Durante este evento, se le tomó una foto con el presidente Sánchez, y Aldama observó la familiaridad entre Koldo García y Sánchez, notando que García se refería a Sánchez como 'Pedro' y afirmando que el presidente le debía mucho a García. La declaración de Aldama continuó con relatos sobre su conexión con Venezuela, que se remonta a 2014, y cómo Koldo García se 'sobreexcitó' al enterarse de su relación con Juan Guaidó, informando inmediatamente a Ábalos.

Aldama describió cómo se le pidió que redactara una carta para Henry Ramos con membrete del PSOE, y cómo Ábalos menospreció a la entonces ministra Arancha González Laya, sugiriendo que su participación podría poner en peligro los negocios en Venezuela. Aldama afirmó que se le aseguró que el presidente Sánchez estaba al tanto de todos sus movimientos y que el apoyo de España a Guaidó fue resultado de las conversaciones entre él, Ábalos y Sánchez.

En resumen, el testimonio de Aldama pinta un cuadro de una red de influencias y favores, donde se mezclan intereses políticos, económicos y personales, con presuntas solicitudes de favores sexuales y una estrecha relación entre Koldo García y José Luis Ábalos, llegando incluso a involucrar al presidente Pedro Sánchez





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