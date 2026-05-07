Revelación de nota secreta sobre el primer intento de suicidio de Jeffrey Epstein

Un juez federal de Nueva York ha ordenado la desclasificación de una nota escrita presuntamente por Jeffrey Epstein, la cual fue hallada por su excompañero de celda Nicholas Tartaglione.

La justicia de los Estados Unidos ha dado un paso significativo al revelar un documento que permaneció oculto durante años en las bóvedas de un juzgado de White Plains, Nueva York .

Se trata de una nota manuscrita que fue descubierta por Nicholas Tartaglione, quien compartió celda con el polémico millonario Jeffrey Epstein poco antes de su fallecimiento. El juez federal Kenneth Karas tomó la decisión de desclasificar este documento tras una solicitud formal presentada por el diario The New York Times.

Este movimiento legal ocurre en un contexto donde el interés público sobre las circunstancias exactas de la muerte de Epstein sigue siendo extremadamente alto, a pesar de que las investigaciones oficiales concluyeron que se trató de un suicidio. Es importante destacar que la nota no formaba parte de los archivos oficiales sobre Epstein, sino que estaba ligada a un proceso judicial distinto relacionado con Tartaglione, un exagente de policía condenado por crímenes atroces.

El contenido de la nota es inquietante y arroja luz sobre el estado mental de Epstein o, al menos, sobre los eventos ocurridos el 23 de julio de 2019. En esa fecha, Epstein fue encontrado tendido en el suelo de su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, con una tira de sábana envolviendo su cuello, lo que fue interpretado inicialmente como un primer intento de quitarse la vida.

Según el testimonio de Tartaglione, la nota fue hallada oculta dentro de un libro. El texto, aunque difícil de leer en ciertas secciones, contiene frases cargadas de fatalismo y desafío. En ella se lee que es un placer poder elegir el momento de decir adiós y se hace referencia a que fue investigado durante meses sin que se encontrara nada.

La nota culmina con expresiones subrayadas que indican que la situación no tiene gracia y que no merece la pena, sugiriendo un profundo sentimiento de desesperación o una declaración final dirigida a sus perseguidores. Sin embargo, el caso está plagado de contradicciones que alimentan las teorías sobre lo que realmente sucedió en esa prisión. A pesar de la existencia de esta nota, los registros carcelarios muestran que Epstein negó rotundamente haber intentado autolesionarse.

En conversaciones con psicólogos del centro, el millonario afirmó que el suicidio era un acto de cobardía y que, además, estaba estrictamente prohibido por su fe judía. Más confuso aún es el hecho de que, inmediatamente después del incidente del 23 de julio, Epstein sugirió a los guardias que Tartaglione había intentado asesinarlo.

No obstante, días después, cambió su versión, asegurando que no tenía problemas con su compañero de celda y que no quería inventarse algo que no existía. Esta ambivalencia en sus declaraciones ha dejado un vacío de certeza sobre la naturaleza del ataque y el origen de la nota encontrada. Para comprender la magnitud de este hallazgo, es necesario analizar quién es Nicholas Tartaglione.

Este individuo no es un prisionero común; fue un agente de policía en Briarcliff Manor que terminó siendo condenado a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas, incluyendo la tortura y estrangulamiento de un hombre por dinero robado. La relación entre Epstein y Tartaglione fue breve, durando apenas un par de semanas desde el inicio de la detención de Epstein en julio de 2019.

Durante ese tiempo, Tartaglione describió que sus interacciones eran mínimas, aunque recordó el momento del primer incidente describiendo que Epstein parecía estar sufriendo un ataque al corazón, con los ojos abiertos y ruidos similares a ronquidos. El juez Karas, al decidir la publicación, sopesó los derechos de privacidad, concluyendo que los intereses de una persona fallecida se reducen significativamente y que la divulgación de esta información no causaría un perjuicio concreto a terceros.

Esta decisión permite que el público acceda a una pieza del rompecabezas que había sido omitida en los informes gubernamentales y en las publicaciones del Departamento de Justicia. Mientras Epstein terminó sus días solo en su celda el 10 de agosto de 2019, Tartaglione sigue recluido en una prisión federal de California, donde ha llegado a solicitar el indulto presidencial.

La aparición de esta nota, años después, reabre la discusión sobre la vigilancia y la seguridad en las prisiones federales y la veracidad de los informes oficiales sobre uno de los casos más mediáticos del siglo veintiuno





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