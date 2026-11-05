Revelación de Koldo García sobre oferta de Alberto Durán

Koldo García deniega la oferta de Alberto Durán para derrocar a Pedro Sánchez. Análisis del periodista Fernando Garea sobre la estrategia defensiva y la condena de 19 años.

La relación entre Koldo García y el partido político Popular está bajo nueva escrutinio tras las declaraciones de este exasesor del exministro José Luis Ábalos. García afirmó este jueves que el abogado del PP, Alberto Durán, le propuso una transacción económica millonaria a cambio de información estratégica. Esta oferta consistía en cubrir todos los gastos de su defensa jurídica y entregarle un millón de euros adicionales. El objetivo declarado de esta propuesta era obtener información sensible que facilitara la caída del Gobierno de Pedro Sánchez.

La estrategia de defensa y sus consecuencias

El periodista Fernando Garea cuestiona abiertamente por qué Koldo García no reveló esta oferta durante la instrucción del caso o en el juicio oral. Garea sostiene que, de haber mencionado esta propuesta ante el Tribunal Supremo, la situación legal de García podría haber sido considerablemente más favorable. La omisión de este hecho clave ahora se presenta como un error estratégico que ya no tiene remedio, dado que la sentencia de 19 años de prisión ya ha sido dictada y es firme.

Also read La UCO despliega una operación bajo secreto dentro del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional

La posición del abogado del PP

Alberto Durán, representante legal del partido en cuestión, fue el actor principal detrás de esta oferta económica. La propuesta buscaba explotar la información en posesión de Koldo García, quien trabajó estrechamente con José Luis Ábalos. Este intento de influencia política se enmarca en un contexto de alta tensión electoral y disputas internas dentro del espectro político español. La naturaleza de la oferta sugiere una voluntad clara de alterar el equilibrio de poder mediante medios financieros y de inteligencia.

Impacto en la condena de Koldo

La falta de divulgación de esta oferta ha generado un fuerte debate sobre la lealtad y la estrategia de la defensa de Koldo. Fernando Garea señala que haber presentado esta información podría haber aliviado su situación judicial inmediatamente. La decisión de mantener el secreto ahora se interpreta como un factor que consolidó la condena de 19 años. Para Koldo García, esta omisión ya no sirve de nada para apelar o buscar la reducción de su pena en los tribunales inferiores.

Advertisement

La perspectiva de los observadores

Los expertos legales y los medios de comunicación siguen debatiendo las implicaciones de esta revelación tardía. La conducta de Koldo García durante el proceso judicial es ahora objeto de escrutinio intensivo. La oferta de un millón de euros por parte de la defensa del PP es un detalle que podría cambiar la narrativa pública del caso. Sin embargo, el daño legal ya está hecho y la sentencia del Tribunal Supremo mantiene su vigencia plena.

Futuro de las apelaciones y recursos

A pesar de las nuevas declaraciones, las opciones legales para Koldo García son extremadamente limitadas. El Tribunal Supremo ya ha pronunciado su veredicto final sobre los cargos presentados. Cualquier intento de reapertura del caso basándose en la oferta de Alberto Durán encontrará fuertes barreras procesales. La estrategia defensiva original ya no permite utilizar esta información como una herramienta de reducción de condena. El caso sirve ahora como un recordatorio de la importancia de la transparencia en la defensa judicial ante autoridades superiores.