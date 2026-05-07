Reus, cuna del vermut y del modernismo catalán

Reus, en la provincia de Tarragona, es una ciudad con una gran historia y una gran riqueza cultural. A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Cataluña y se convirtió en un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi. La localidad también es considerada cuna del vermut en España, siendo Casa Navàs, una de las joyas modernistas más relevantes de Cataluña.

A finales del siglo XIX, Reus era la segunda ciudad más importante de Cataluña y se convirtió en un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi .

La localidad también es considerada cuna del vermut en España, siendo Casa Navàs, una de las joyas modernistas más relevantes de Cataluña. La Casa Navàs, única que conserva su interior original intacto, fue proyectada por Lluís Domènech i Montaner y está ubicada en la plaza Mercadal. La Ruta del Modernismo y la Ruta del Vermut son dos de las rutas más relevantes de Cataluña y de Reus, respectivamente





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