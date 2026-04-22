Reunión clave en el Ministerio de Transportes vincula a Ábalos y Koldo García con el rescate de Air Europa

Una reunión entre los Hidalgo, Ábalos y Koldo García el mismo día de la aprobación del rescate de Air Europa pone en entredicho las declaraciones de Javier Hidalgo y abre nuevas líneas de investigación en el caso Koldo.

La reciente revelación de una reunión entre Juan José y Javier Hidalgo, representantes de Air Europa , con José Luis Ábalos , entonces ministro de Transportes, y Koldo García , su asesor, el mismo día que la SEPI aprobó el rescate de la aerolínea, ha generado un nuevo foco de controversia en el caso Koldo.

La reunión, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2020 en el Ministerio de Transportes, según conversaciones recuperadas del dispositivo de Koldo García, pone en duda las declaraciones previas de Javier Hidalgo ante el Tribunal Supremo, donde negó cualquier trato de favor por parte del gobierno. El encuentro se produjo en un momento crucial: la SEPI estaba finalizando el análisis de la solicitud de ayuda pública temporal de Air Europa, evaluando su elegibilidad y la documentación presentada.

Pocas horas después de la reunión, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó el respaldo público solicitado, una decisión que fue ratificada posteriormente por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020. La comunicación entre Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, secretaria de Ábalos, revela la importancia que se le daba a esta reunión.

Koldo informó a Úriz sobre la cita con los Hidalgo, incluso modificando su agenda para acomodarla, y le solicitó que obtuviera una noticia sobre la aprobación del rescate por parte de la SEPI, lo que Úriz cumplió rápidamente. Esta evidencia sugiere una coordinación para asegurar la difusión de información favorable a Air Europa. La investigación ha revelado que Air Europa solicitó a Koldo García que Ábalos interviniera para defender sus intereses en el aeropuerto de Barajas ante AENAP.

El contexto de la reunión es significativo, ya que la SEPI estaba en la fase final de análisis de la ayuda pública a Air Europa, un proceso acelerado tras el encuentro en el Ministerio de Transportes. La aprobación del rescate por 475 millones de euros fue vista como esencial para evitar el colapso de la aerolínea en medio de la crisis pandémica.

Sin embargo, las declaraciones de Javier Hidalgo en el juicio del caso Koldo, donde negó la intervención de Ábalos y el pago de 500.000 euros a cambio del rescate, ahora se ven cuestionadas por esta nueva evidencia. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, señaló que la pregunta formulada a Hidalgo se centró en si él había realizado el pago, y no si lo había hecho su padre, Pepe Hidalgo, como afirma Leonor González Pano, expareja de Víctor de Aldama, en su testimonio.

Además, el testimonio de Pedro Saura, actual presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, contradice las declaraciones de Hidalgo sobre una nota de prensa publicada en agosto de 2020, que apoyaba el rescate de Air Europa. La investigación de la UCO sugiere que Hidalgo y Aldama pagaron unas vacaciones a Ábalos en Marbella a cambio de esta nota de prensa, que era crucial para convencer a los inversores de que el rescate estaba en camino.

La evidencia acumulada, incluyendo audios revelados por EL ESPAÑOL, testimonios y comunicaciones internas, apunta a una posible trama de corrupción en la que se habrían cobrado sobornos por la concesión de ayudas públicas a empresas como Air Europa y en el sector de los hidrocarburos. El caso ha generado una fuerte presión sobre el PSOE y el gobierno, con acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.

La revelación de esta reunión y las comunicaciones asociadas refuerzan las sospechas de que el rescate de Air Europa no fue un proceso transparente y que se realizaron gestiones indebidas para favorecer a la aerolínea. La investigación continúa en curso, y se espera que se revelen más detalles sobre las conexiones entre los implicados y las posibles irregularidades cometidas





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