Retrocesos en derechos bajo los gobiernos PP‑Vox en varias autonomías

Los últimos pactos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valenciano y Murcia han traducido la agenda ultraderechista en medidas contra la memoria histórica, los derechos LGTBIQ+, la igualdad de género y la cultura, incrementando la financiación taurina y censurando expresiones artísticas.

Los últimos acuerdos de coalición entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas han marcado una nueva etapa de retrocesos en derechos y libertades para la ciudadanía.

En Extremadura, Aragón y Castilla y León, la reelección de gobiernos que ya habían puesto en marcha políticas controvertidas se ha traducido, entre 2022 y 2024, en una serie de medidas que atentan contra la memoria histórica, los derechos de las personas LGTBIQ+, la igualdad de género y la educación. En el País Valenciano, donde la presencia de Vox ha sido particularmente influyente, se aprobó en 2024 una ley que elimina cualquier referencia crítica al franquismo y permite la instalación de simbología franquista en espacios públicos sin control.

La norma también abre la puerta a que, bajo la etiqueta de "pseudoterapias", se ofrezcan tratamientos no científicos dirigidos a personas LGTBIQ+, una práctica que el propio Congreso está intentando bloquear mediante una iniciativa legislativa que busca prohibir estas intervenciones. En el mismo territorio, se suspendieron los cursos de capacitación de la policía local en materia de violencia de género, sustituyéndolos por formaciones centradas en la violencia intrafamiliar, una redefinición semántica que diluye la gravedad del feminicidio y vulnera la protección de las víctimas.

Además, la administración valenciana ha rechazado la declaración de zonas tensionadas, una herramienta prevista en la Ley de Vivienda que permite actuar con rapidez frente a situaciones de acoso o discriminación, replicando la postura adoptada por otras comunidades donde el PP gobierna en solitario o en coalición con Vox. En Aragón, la dinámica ha sido igual de preocupante.

Tras la retirada de Vox del Ejecutivo en febrero, la influencia de la ultraderecha permanece palpable a través de la derogación de la Ley de Memoria Histórica, que había protegido la documentación y los símbolos asociados al periodo de la Guerra Civil y la dictadura. Esta eliminación produce efectos idénticos a los observados en el País Valenciano: la retirada de menciones a la represión franquista en la enseñanza y la corta de subvenciones para proyectos de investigación histórica.

Al mismo tiempo, el nuevo pacto entre el presidente regional Jorge Azcón y el líder de Vox Alejandro Nolasco ha sido la base para cancelar un convenio destinado a financiar una cátedra universitaria dedicada al estudio de los derechos humanos, reemplazando esos recursos por apoyos a la tauromaquia y a otras iniciativas vinculadas al conservadurismo cultural. En los presupuestos autonómicos de 2023 y 2024, la partida destinada a la tauromaquia se multiplicó, pasando de menos de cien mil euros a más de trescientos mil, mientras que los fondos para la educación ambiental fueron recortados y las menciones a la actividad taurina fueron eliminadas de los contenidos escolares.

El impacto de estas políticas no se limita al nivel autonómico; también se extiende al ámbito municipal. En numerosas localidades, la presión de Vox ha provocado la cancelación de representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y eventos culturales que incluían a personajes LGTBIQ+ o que abordaban temáticas de memoria histórica.

En Valdemorillo, Madrid, se retiró de la programación cultural una escena que mostraba a dos mujeres besándose, mientras que el ayuntamiento de Burriana, en la provincia de Castellón, anuló la suscripción municipal a una plataforma de streaming por considerarla contraria a los valores tradicionales que promueve la ultraderecha. Estas decisiones se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de censura y de restricción de la libertad de expresión, que afecta tanto a la cultura como a la educación, y que evidencia cómo la alianza entre el PP y Vox está redefiniendo el panorama político español al priorizar la defensa de símbolos conservadores y la limitación de derechos fundamentales





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