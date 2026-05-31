Retrasos en la regularización extraordinaria: miles de solicitantes esperan más de lo prometido

El proceso de regularización extraordinaria en España enfrenta retrasos significativos, con más de 50.000 solicitudes pendientes de admisión a trámite, generando incertidumbre entre los migrantes.

Hace un mes y una semana, Valeria y su bebé se convirtieron en las primeras personas en presentar su solicitud de regularización extraordinaria en una de las oficinas de Correos habilitadas en Madrid.

La ecuatoriana salió sonriente, empujando el carro de su hija, con la esperanza de obtener los papeles en un plazo de quince días, según lo establecido por el Ministerio de Inclusión. Sin embargo, ya han transcurrido treinta y ocho días desde entonces y el alivio inicial se ha transformado en una nueva incertidumbre. Valeria se pregunta si habrá ocurrido algún error, si faltará documentación o si la habrán inadmitido.

Su caso no es aislado; cientos de solicitantes de esta regularización han pasado de la ilusión al miedo ante la falta de respuesta en los plazos prometidos. Los retrasos en el envío de la comunicación de admisión a trámite, un documento que permite trabajar provisionalmente mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según denuncian una decena de migrantes, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por este medio.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de los retrasos: de las 549.596 solicitudes recibidas, solo 146.675 han sido tramitadas y apenas 91.905 personas han recibido el justificante de admisión a trámite, lo que deja a más de 50.000 solicitantes en un limbo administrativo. La Administración recibe una media de 100.000 peticiones semanales, lo que hace que el ritmo de respuesta supere con creces los quince días comprometidos inicialmente.

Según varias fuentes consultadas, no existe un patrón claro sobre qué perfiles reciben antes la admisión a trámite. No obstante, los mayores retrasos, que superan los treinta y ocho días, corresponden a quienes presentaron su solicitud de forma presencial en las oficinas de Correos. Algunos de los que optaron por la vía telemática, a través de abogados u ONG, también han sufrido demoras, aunque menores.

Guillermo Morales, director del despacho Legalteam, critica que las comunicaciones llegan como cartas enviadas desde 1950: lentas, irregulares y sin patrón alguno. Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, coincide en que mientras algunas notificaciones llegan en pocos días, otras tardan más de tres semanas sin motivo aparente. Loren, asesora de Acevedo Extranjería, confirma que ninguna de las solicitudes presentadas presencialmente en los primeros días ha recibido aún la admisión a trámite.

El Ministerio de Inclusión lanza un mensaje de tranquilidad, explicando que los tiempos de tramitación pueden depender de varios factores, como la necesidad de subsanar documentación, lo que paraliza el plazo. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los solicitantes, que ven cómo su futuro se dilata mientras esperan una respuesta que les permita regularizar su situación y acceder al mercado laboral





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