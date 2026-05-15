Retorno Triunfal y Arte Puro en la Plaza de Toros de Jerez

Una velada marcada por la reaparición de Morante y Roca Rey tras sus cornadas en Sevilla, en un evento que agotó las entradas y ofreció momentos de alta torería y valentía.

La plaza de toros de Jerez se convirtió en el epicentro de la pasión taurina durante una jornada que había generado una expectación sin precedentes en la región.

El hecho de que las localidades se agotaran con una antelación considerable no era una coincidencia, sino el reflejo del deseo ferviente del público por presenciar el regreso de dos figuras fundamentales del toreo actual. Por un lado, la presencia de Morante, considerado un torero de culto y un auténtico mito viviente, aportaba una carga mística y artística al evento.

Por otro lado, Andrés Roca Rey, cuya capacidad para atraer a las masas y arrastrar espectadores es indiscutible allá donde vaya, completaba un cartel de lujo. El destino quiso que ambos regresaran precisamente en este ruedo tras haber superado cornadas severas sufridas en la reciente feria de abril de Sevilla, lo que transformó la corrida en un acto de superación y valentía que mantuvo al mundo taurino en vilo.

El inicio del festejo estuvo marcado por una ovación ensordecedora que obligó a los tres diestros a desmontar en señal de respeto y gratitud hacia los asistentes que llenaban cada rincón de la plaza. El desarrollo de la tarde comenzó con Morante enfrentándose a un ejemplar de quinientos kilos.

A pesar de que el animal mostró una embestida corta e incómoda que complicó la continuidad de los pases y llegó incluso a puntear el capote, el genio de La Puebla logró dibujar algunos trazos bellos y naturales. Aunque la falta de redondez y ligazón del toro limitó la obra, la calidad inherente del torero brilló en los momentos justos, finalizando su labor con una estocada que puso fin al primer capítulo.

Posteriormente, Sebastián Castella tomó el relevo con un toro negro que le permitió desplegar toda su elegancia técnica. Desde el saludo con verónicas hasta las chicuelinas y tafalleras, el francés mostró un dominio impecable. En el trastero muleteril, Castella alternó pases bajos con derechazos abrochados y profundos pases de pecho, logrando una faena de gran solvencia que culminó tras un par de pinchazos.

El tercer acto fue protagonizado por Roca Rey, quien, a pesar de no contar con un toro excesivamente bravo, supo lucirse con un quite por saltilleras que dejó boquiabiertos a los presentes. El momento cumbre llegó con un inicio de faena de hinojos, una posición orante y arriesgada desde la cual encadenó pases cambiados por la espalda que provocaron escalofríos y una ebullición colectiva en los tendidos, demostrando que su temple sigue intacto.

En la segunda vuelta, Morante volvió a conectar con el público mediante un despliegue de donaire y lujo capotero. Tras una suerte de varas casi simulada, el torero se enfrentó a un toro exigente que puso a prueba la pericia de los banderilleros, quienes sufrieron galafones en el embroque.

En el último tercio, Morante se entregó por completo, pasando al animal con una exposición máxima por ambos pitones y goteando exquisiteces de pura alta torería que elevaron la tarde a otro nivel artístico. A pesar de los pinchazos finales, la calidad estética fue indiscutible.

Por su parte, Castella tuvo que lidiar con un quinto ejemplar que carecía de fuerza y transmisión, lo que convirtió su labor en un ejercicio de paciencia y ajuste para intentar sacar provecho de un toro anodino que apenas tenía recorrido. Finalmente, Roca Rey cerró la plaza con una demostración de valor y técnica.

Recibió al toro a porta gayola y, tras un trabajo limpio de capote, se enfrentó a un enemigo que tendía a mirar las tablas pero que mostraba una movilidad boyante. El peruano mantuvo la posición con valentía, ejecutando chicuelinas y tafalleras que cerraron una tarde donde el arte, la técnica y la superación personal fueron los verdaderos protagonistas en la arena jerezana





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