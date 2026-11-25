Cuatro jóvenes atletas se preparan para el Reto Herbalife Buen Camino, recorriendo 250 km con 6.379 metros de desnivel en tres días hasta Santiago.

En el marco de la preparación para el año 2027, Herbalife ha iniciado el lanzamiento de un ambicioso desafío deportivo diseñado para sacar a los participantes de su zona de confort. Cuatro jóvenes con gran pasión por el deporte y un estilo de vida activo han comenzado ya su entrenamiento intensivo para enfrentar este reto en la última semana de enero.

El objetivo es claro y exigente: llegar en tres días consecutivos hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Esta hazaña requiere cubrir una distancia total de 250 kilómetros acumulando 6.379 metros de desnivel positivo. La competencia se verá agravada por las condiciones meteorológicas adversas típicas del norte de España durante las primeras semanas del año, lo que exigirá máxima resistencia y estrategia.

Also read Power Hiit TV Calendario Adviento Fitness: Reto 25 Diciembre

Detalles del recorrido y etapas del reto

La prueba abarcará zonas de extraordinario valor paisajístico, como Las Médulas y los cañones de la Ribeira Sacra, uniendo esfuerzos bajo el espíritu colectivo de "los mosqueteros". Los participantes combinarán tres modalidades deportivas: carrera a pie, ciclismo y natación, manteniendo pulsaciones elevadas durante todo el trayecto.

La primera etapa comienza en Ponferrada con destino a Ribes de Sil. Este tramo inicial mide 90,5 kilómetros y se distribuye en 65 kilómetros en bicicleta, 500 metros a nado y 25 kilómetros corriendo. La recuperación será un factor determinante antes de afrontar la jornada siguiente.

Advertisement

La segunda jornada, conocida como la etapa reina, consiste en recorrer 104 kilómetros hasta Lalín. El día inicia con 30 kilómetros de mountain bike siguiendo las flechas amarillas, continúa con 22 kilómetros a pie, incluye un cruce de río de 200 metros en neopreno y finaliza con 51 kilómetros adicionales en bicicleta.

La etapa final hacia Santiago de Compostela mide 53 kilómetros con 969 metros de desnivel. Esta tercera fase divide el esfuerzo en 32 kilómetros de ciclismo de montaña y media maratón a pie, marcando el cierre del Reto Herbalife Buen Camino con una llegada simbólica al centro de la ciudad gallega.

Perfiles de los atletas participantes

Los cuatro protagonistas seleccionados poseen antecedentes deportivos diversos pero sólidos. Una de las participantes ya ha demostrado su capacidad de superación al completar los 101 kilómetros de la prueba Ronda en 16 horas de esfuerzo continuo. Otro de los competidores, que reside entre Madrid y Valencia, combina carreras de 10K con actividades como snow, escalada y tenis, aunque este reto le exigirá ampliar sus límites significativamente.

Los otros dos participantes cuentan con formación en Educación Física y han reciente su primera competición Hyrox. Su historial incluye hazañas logísticas y físicas notables, como un viaje en bicicleta desde Madrid hasta París, y otro trayecto desde España hasta Rusia realizado en autostop, lo que demuestra su resiliencia ante el viaje y la adversidad.

Estrategia de entrenamiento y apoyo médico

El plan de preparación está dirigido por Jessica, profesora de la Universidad Central de Cataluña. Ella ha enfatizado la importancia crucial del entrenamiento mental para manejar los momentos difíciles de la prueba. Sus instrucciones incluyen realizar sesiones largas en solitario y reservar al menos un día completo de descanso semanal para permitir la asimilación de cargas y prevenir lesiones.

Advertisement

El soporte médico y nutricional está liderado por un especialista en Medicina del Deporte y nutrición deportiva, con experiencia en la Federación Española de Halterofilia, la Federación Española de Triatlón y el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Su enfoque se centra en adaptar la dieta a la exigencia física del entrenamiento.

Las recomendaciones nutricionales destacan la hidratación correcta y la distribución estratégica de proteínas a lo largo del día en lugar de ingestas masivas únicas. Se recomienda el uso de creatina y la ingestión de batidos post-ejercicio para optimizar la recuperación muscular y favorecer el desarrollo de masa magra.

Condiciones y desafíos logísticos

El éxito del Reto Herbalife Buen Camino dependerá de la sinergia entre técnica deportiva, preparación física y mental. Los competidores deberán adaptarse a cambios bruscos de terreno y clima mientras mantienen la cohesión del grupo. La combinación de tres disciplinas en un plazo tan reducido aumenta la complejidad logística y la fatiga acumulada.

Los cuatro atletas siguen sus sesiones de entrenamiento con regularidad para asegurar que sus cuerpos estén preparados para los 250 kilómetros y la altitud variable. El evento se perfila como una prueba de resistencia extrema que busca inspirar a la comunidad deportiva a superar barreras personales y geográficas.