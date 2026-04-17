Resumen Informativo del Viernes: Pactos Políticos, Tensiones Internacionales y Decisiones Judiciales

Un repaso a las noticias más relevantes del día: el acuerdo PP-Vox en Extremadura y las reacciones políticas, la apertura del Estrecho de Ormuz, la investigación sobre el caso Koldo, la absolución de Pablo Echenique y la renuncia en el ICE de Estados Unidos.

Este viernes, ponemos fin a la semana con un compendio de las noticias más destacadas que han marcado la jornada. El panorama político español se ha visto sacudido por el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en Extremadura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha calificado este pacto de traición a la historia del territorio extremeño, definiéndolo como una tierra de migrantes. Sus declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa conjunta en Barcelona con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. En contraposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su preocupación por algunos puntos del acuerdo, considerándolos potencialmente ilegales. La cobertura detallada de este asunto corre a cargo de nuestro compañero Miguel Muñoz.

En el ámbito internacional, se ha confirmado que el Estrecho de Ormuz permanecerá completamente abierto, coincidiendo con el inicio de la tregua en Líbano y la vigencia del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, pactado hasta el próximo miércoles. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha anunciado vía X que, en línea con el cese de hostilidades en Líbano, se garantiza el paso libre de todos los buques mercantes por el Estrecho de Ormuz durante el periodo restante del alto el fuego, siguiendo las rutas coordinadas por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán. La noticia completa está disponible para su consulta.

La investigación sobre el caso Koldo avanza con la remisión de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) a la Audiencia Nacional. Este documento profundiza en posibles irregularidades en la vinculación de diversas administraciones con la trama del empresario Víctor de Aldama. Se destaca que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, delegó la responsabilidad de la compra de mascarillas durante la pandemia al director de Gestión del Servicio de Salud de Balears, Manuel Palomino. Este detalle coincide con lo declarado por la propia Armengol por escrito como testigo. Toda la información sobre este caso es proporcionada por nuestra compañera Pilar Araque Conde.

En el frente judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, del delito de odio. La denuncia, interpuesta por la organización ultra Abogados Cristianos, se basaba en un mensaje publicado por Echenique en redes sociales, en el que comparaba estadísticamente la probabilidad de que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores con la de que lo haga una persona migrante, sugiriendo que deportar sacerdotes sería más eficaz para la seguridad ciudadana que endurecer la política migratoria. La noticia completa, con el análisis de Pilar Araque Conde, también está disponible.

Por último, en Estados Unidos, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de supervisar el plan de deportación masiva impulsado por la administración de Donald Trump, ha presentado su renuncia. Su dimisión se produce tras testificar ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas sobre muertes bajo custodia del ICE y los planes futuros de la agencia, entre otros temas. La información completa se encuentra disponible.

Como es costumbre cada viernes, nuestros compañeros Chema Molina, Helena Margarit, Carmen Aparicio y Virginia Simón Vega han ofrecido un resumen de la actualidad política de la semana, abarcando desde menciones a Mariano Rajoy hasta el revés judicial para la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El videopodcast completo está a vuestra disposición.

Con esto concluye nuestro último resumen informativo de la semana. Para seguir al día durante el fin de semana, os invitamos a visitar nuestra portada y redes sociales. Regresaremos el lunes con más noticias. ¡Disfrutad del fin de semana





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