Resumen diario: Noticias más importantes del lunes

Un resumen de las noticias más importantes del lunes, incluyendo la apertura de un expediente disciplinario a un agente de la Policía Nacional, el levantamiento parcial del secreto de una causa judicial y la creación de una controversia en las redes sobre la posibilidad de que las mujeres actúen para complacer una mirada masculina incansable.

El resumen diario para que no te pierdas ningún detalle de lo acontecido este lunes. Arranca una nueva semana. ¿Quieres irte a dormir conociendo las noticias más importantes de este lunes?

No te pierdas este resumen informativo. ¡Vamos a ello! La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió por la espalda a una docente. La profesional se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado del País Valencià.

La mujer ha presentado una denuncia por los hechos, que pueden verse en varios vídeos donde ella aparece de espaldas y caminando cuando un agente de la Policía Nacional aparece corriendo hacia ella y la empuja fuertemente con la porra. Un golpe que provoca su caída. Los hechos han levantado una ola de indignación en las redes sociales y han sido condenados por políticos como Joan Baldoví y Gabriel Rufián.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este lunes levantar de forma parcial el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga una presunta trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. En un auto, al que ha tenido acceso, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida.

Operación Kitchen, ha detallado en el juicio, este lunes, que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aprovechó la trama, a la que se ha referido como 'operación oficial y correcta', para 'trincar' la información que 'le afectaba'. El comisario jubilado también dice ahora que estos detalles no los ha contado hasta ahora porque 'estaba muy cabreado' y antes de irse 'al otro barrio' quiere aclarar las cosas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que es 'optimista' acerca de una posible moción de censura y asegura que percibe 'algún movimiento' entre los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez, a los que ha animado a buscar 'una solución en poco tiempo'. Así, el jefe de la oposición insiste en la idea de una moción de censura instrumental para terminar con el Gobierno de coalición: 'Hay 184 diputados en la cámara que dicen que hay que convocar elecciones', ha dicho en una entrevista.

El tribunal ha declarado prescrito el delito de nombramiento ilegal contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, del que se le acusaba. Además, también ha expulsado del procedimiento lo relativo a la imputación de Miguel Ángel Gallardo sobre la creación de un puesto para el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

No obstante, ha rechazado la nulidad del juicio oral planteada por el abogado de Sánchez, Emilio Cortés, que consideró que parte de una base 'débil' y 'viciada desde el principio'. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 busca reforzar la alimentación saludable en el primer ciclo de Educación Infantil. Para ello, planea ampliar las medidas recogidas en el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles a esta etapa educativa.

Entre las principales novedades, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca, una mayor presencia de pescado y legumbres, y se establecerá que el agua y la leche sean las únicas bebidas ofrecidas, quedando eliminados los refrescos, las bebidas azucaradas y edulcoradas. Además, se limitará el consumo de fritos y precocinados. Se ha creado cierta controversia en las redes tras la aparición de Sydney Sweeney disfrazada de perrito mientras posaba para la cámara a cuatro patas.

¿Puede ser que lo escandaloso no sea la postura, sino la idea de que solo exista la posibilidad de que las mujeres actúen para complacer una mirada masculina incansable? El ultra De la Espriella gana el primer asalto electoral en Colombia y disputará la segunda vuelta con el izquierdista Cepeda. Defensa considera ahora 'inadecuado' el acto sobre exorcismos que se celebró en abril en una base militar de València. Lo dejamos aquí por hoy.

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