Resumen de noticias: Zapatero solicita más tiempo, acuerdo entre EE.UU. e Irán, y avances en despenalización de delitos de opinión

Un resumen completo de las noticias más destacadas del lunes, incluyendo la petición de Zapatero en el caso de las joyas, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, el pacto entre PSOE y Sumar para despenalizar delitos de opinión, la sentencia contra Rafa Mir, la interrupción de un acto de la ministra de Vivienda y la anunciada huelga de médicos.

Comienza una nueva semana con una intensa agenda informativa marcada por varios desarrollos significativos en el ámbito político, judicial e internacional. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, más tiempo para recopilar la documentación necesaria sobre el origen de las joyas halladas en su despacho, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros.

En su comparecencia prevista para este miércoles, en calidad de investigado, Zapatero ha solicitado que el interrogatorio se limite a su presunto papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aplazando así las cuestiones relativas a las joyas hasta que pueda presentar pruebas concluyentes sobre su procedencia. Esta decisión subraya la complejidad del caso y la estrategia legal del expresidente para abordar las distintas líneas de investigación por separado.

En el escenario internacional, Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo para poner fin al conflicto que ha mantenido en vilo al Oriente Medio durante más de 100 días. Según informaciones procedentes de Pakistán, el pacto incluiría también a Líbano y se firmará este viernes en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha adelantado la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo, cuyo cierre había generado graves perturbaciones en los mercados globales de energía. Sin embargo, Israel ha mantenido una postura desafiante, asegurando que no se retirará del territorio ocupado en Líbano y que, en caso de que Irán lance un ataque relacionado con esa invasión, responderá con represalias.

Este anuncio introduce un elemento de incertidumbre en un acuerdo que, de otro modo, podría estabilizar la región. En el plano nacional, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para avanzar en la despenalización de los conocidos como delitos de opinión.

La iniciativa, que fue la primera proposición de ley presentada por Sumar en el Congreso a finales de 2023, busca retirar del Código Penal figuras como la injuria a la corona, a otras instituciones del Estado (Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y parlamentos), las ofensas religiosas y el ultraje a símbolos nacionales como la bandera o el himno. Hasta ahora, la proposición había permanecido bloqueada en la Comisión de Justicia durante el periodo de enmiendas, pero el acuerdo entre ambos grupos parlamentarios la reactiva.

Este paso refleja la voluntad de reformar el marco penal para ampliar los espacios de expresión pública, aunque también suscita debates sobre los límites de la libertad de expresión frente a la protección de las instituciones. Mientras tanto, la investigación del caso Koldo avanza con un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El informe concluye que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, impartió "instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por María Leire Diez Castro". De acuerdo con el atestado, la exmilitante socialista "se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes".

Esta nueva evidencia refuerza las sospechas sobre la manipulación de fondos públicos a través de viajes privados, un episodio que salpica al partido en el gobierno. En materia judicial, el futbolista Rafa Mir ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. La sentencia, hecha pública este lunes, fija una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima.

Asimismo, otro hombre, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves. El fallo cierra un proceso que ha captado una gran atención mediática y que ahonda en las responsabilidades penales en casos de violencia sexual.

En el ámbito de la protesta social, un grupo de militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha interrumpido la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el acto del II Foro Inmobiliario 360º. Los manifestantes denunciaban la "nula" implicación del organismo en el desahucio de Maricarmen, previsto para el próximo 24 de junio, y exigían que se resolviera su situación antes de esa fecha.

El incidente evidencia la creciente tensión en torno a las políticas de vivienda y la respuesta institucional ante casos de desalojos. Finalmente, los médicos han anunciado una huelga indefinida a partir de septiembre, lo que promete añadir un nuevo foco de conflicto social en los próximos meses. La medida de presión responde a reivindicaciones laborales y a la situación de saturación en el sistema de salud pública.

Con este panorama, la información de la jornada cierra con una amplia gama de temas que van desde la política interna hasta la justicia, pasando por la agenda internacional y la protesta ciudadana





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