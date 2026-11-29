El escrutinio de las elecciones generales del 29 de noviembre registra una participación sin precedentes. Madrid lidera con cifras récord mientras se analizan los datos por regiones.

El programa especial de EL ESPAÑOL dio inicio puntualmente a las 19:30 horas para cubrir en tiempo real las elecciones generales del 29 de noviembre, bajo la dirección de Arturo Criado. El equipo de análisis integra a figuras destacadas como Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Jorge Calabrés y Ana Núñez Milara, ofreciendo una cobertura exhaustiva accesible vía web y YouTube.

Cifras de participación histórica a las 18:00 horas

La participación electoral ha alcanzado niveles históricos sin precedentes en la democracia española, registrando un 68,02% a las 18:00 horas. Este porcentaje supone un incremento de 14,89 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2023 y supera en 4,57 puntos la marca histórica de 1996, que se ubicaba en el 63,45%. Anteriormente, a las 14:00 horas, la cifra ya había llegado al 45,75%, superando el récord anterior de 1993.

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Liderazgo de Madrid y Madrid capital

La Comunidad de Madrid encabeza las cifras nacionales con un 72,69% de participación a las 18:00 horas, consolidándose como el territorio con el mayor porcentaje. Este dato representa un aumento del 19% respecto a los comicios de 2023. Dentro de la región, un municipio de poco más de 300 habitantes ha reportado un 80,79% de votantes, con 223 personas identificadas en las urnas.

Incrementos regionales significativos

La Región Murcia confirma un incremento casi de 15 puntos, alcanzando un 69,91% de participación según la Delegación del Gobierno. En Melilla y Ceuta, los aumentos son masivos, con un 21,5% de crecimiento en esta última ciudad autónoma. Por otro lado, Extremadura muestra un crecimiento menor, con Cáceres aumentando en un 9,86% y Badajoz en un 10,37%, situándose ambas provincias a la cola del crecimiento nacional.

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Reacción política y organización del PSOE

En la sede del PSOE, la presidenta Cristina Narbona, junto a los secretarios de organización Rebeca Torró y Borja Cabezón, han estado presentes desde la tarde para supervisar el proceso. El partido ha sido testigo de incidencias en otros territorios, como el PSdeG denunciando interrupciones en Lugoint por falta de papeletas y dificultades de acceso en colegios electorales.

Incidencias logísticas y escrutinio provisional

El presidente de Nuevas Generaciones del PP en Murcia, número 6 en la lista al Congreso, tuvo que utilizar su pasaporte tras fallos con su DNI electrónico. El escrutinio actual es provisional y no definitivo, ya que el voto exterior, que cambió resultados en Madrid en 2023, aún no está incluido. Los analistas advierten sobre la cautela necesaria al interpretar los escaños ajustados en municipios como Braojos o Campo Real.