Resultados y diplomas disponibles para los corredores de la carrera en Sevilla

Conoce cómo descargar tu diploma oficial y resultados de la carrera en el centro de Sevilla organizada por Sport Life Ibérica S.A.U. con tu tiempo y clasificación.

Los participantes que completaron la prueba disputada este domingo en las calles del centro de Sevilla pueden acceder ya a sus resultados oficiales. La organización ha habilitado un sistema específico para que cada corredor descargue gratuitamente el diploma digital que certifica su participación, incluyendo el tiempo exacto y la posición obtenida tanto en la clasificación general como en su grupo de edad correspondiente.

Proceso de descarga de resultados y diplomas

Para obtener la certificación oficial, los atletas deben ingresar al portal web donde se publican los listados completos. El sistema permite localizar el expediente de cada corredor utilizando dos criterios distintos: buscar por nombre completo o introducir el número de dorsal asignado durante la inscripción. Una vez localizada la ficha del participante en la lista, la información aparece de forma inmediata y detallada.

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Debajo del nombre del corredor en los resultados, existe un enlace directo habilitado específicamente para la descarga del documento. Este archivo digital contiene el tiempo oficial registrado por la cronometraje del evento y el puesto exacto alcanzado dentro del grupo de edad del atleta. El proceso está diseñado para ser rápido y accesible para todos los usuarios que finalizaron la prueba.

Gestión de datos por Sport Life Ibérica

La entidad responsable del tratamiento de los datos personales de todos los participantes es Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A-82090952. Su domicilio social se encuentra en la calle Nestares 20, en el código postal 28045 de Madrid, España. La compañía contacta con los usuarios a través del teléfono 913470100 y el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es para gestionar la información del evento.

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Los datos recopilados incluyen información personal básica como nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. Estos datos se tratan para registrar al usuario en la web y para analizar la información con fines de prospección de mercado y marketing electrónico, permitiendo el envío de información publicitaria de productos y servicios.

Derechos de privacidad y protección de datos

Los participantes han otorgado su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, garantizando que son mayores de 16 años y que la información proporcionada durante el registro es veraz. Este consentimiento es independiente para el registro web y para el uso comercial de la información. Los datos se conservan mientras el usuario no retire el permiso, momento en el que se procederá a su bloqueo y archivo durante un plazo máximo de cinco años para responsabilidades legales.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento, los usuarios pueden dirigirse al domicilio social en Madrid, a través del formulario web disponible o enviando un correo a protecciondatos@slib.es. Sport Life Ibérica S.A.U. ha designado a un Delegado de Protección de Datos, contactable en dpo@slib.es, y los usuarios pueden presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle de Jorge Juan 6 de Madrid.

Impacto en la comunidad deportiva local

La disponibilidad inmediata de los resultados y diplomas refleja el compromiso de la organización con la transparencia y la atención al deportista. Al facilitar el acceso a la clasificación oficial y al tiempo registrado, se reconoce el esfuerzo de cada corredor que recorrió las calles del centro de Sevilla. Este mecanismo asegura que la memoria de la prueba se preserve de manera oficial y accesible para todos los involucrados en el evento deportivo.