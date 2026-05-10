Resultados Sueldazo y Super Once de la ONCE (Día 10 de Mayo de 2026)

Encuentra información detallada sobre los resultados del Sueldazo y del Super Once de hoy, domingo 10 de mayo de 2026, y conoce cómo premiar con 24.000 euros anuales durante 10 años y hasta 1 millón de euros por cada apuesta de 11 números al jugar en el Super Once.

En breves instantes puedes conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 10 de mayo de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 10 de mayo de 2026 ha sido el X de la serie X. Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE: Número: X Serie: X Número: X Serie: X Número: X Serie: X Número: X Serie: X Número: X Serie: X El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten.

En cuanto a los resultados del Super Once de hoy, el resultado del sorteo es X. La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h.

Puedes hacer tu apuesta en el sorteo del Super Once de la ONCE en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 10 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicas la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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