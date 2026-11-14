Resultados Sueldazo ONCE 14 noviembre 2026 premios y números

Resultados del sorteo Sueldazo ONCE del 14 de noviembre de 2026. Descubre los números ganadores, los premios del bote final de 300.000 euros y la mecánica del juego.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha celebrado su sorteo diario correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026, presentando los resultados oficiales para el juego Sueldazo. Este concurso representa una de las apuestas más emblemáticas dentro de la cartelera de la ONCE, ofreciendo a sus participantes la posibilidad de acceder a recompensas significativas a través de una mecánica específica que combina la selección de cifras con la esperanza de un premio mayor sustancial.

Mecánica del premio bote final

El premio principal del Sueldazo se estructura como una pensión vitalicia que otorga 5.000 euros mensuales durante un periodo de 20 años, lo que equivale a un valor total acumulado de 300.000 euros. Como alternativa inmediata, el ganador tiene la opción de recibir la totalidad de la recompensa en un pago único al contado por la misma cantidad máxima. Esta flexibilidad en la modalidad de cobro permite al afortunado beneficiario adaptar el premio a sus necesidades financieras personales y estratégicas.

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Además de la gran oportunidad de ganar el bote principal, el sorteo incluye cuatro segundos premios adicionales. Estos premios secundarios consisten en la asignación de 2.000 euros mensuales durante una década para cada uno de los cuatro afortunados seleccionados. La distribución de estos montos complementarios asegura que múltiples participantes puedan disfrutar de beneficios económicos adicionales en cada edición del sorteo diario.

Para que un jugador pueda resultar ganador del bote final, el sorteo realiza una extracción aleatoria que elige cinco cifras distintas entre un total de 100.000 números posibles. Simultáneamente, se selecciona un número de serie específico que debe estar comprendido entre el 1 y el 55.01. La coincidencia exacta de estas cinco cifras junto con el número de serie determinado es el único requisito necesario para reclamar la pensión mensual o la cantidad al contado completa.

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Números ganadores del sorteo

Los números que han sido sorteados y declarados ganadores en esta edición del sábado 14 de noviembre de 2026 son los siguientes: 01, 05, 06, 08, 09, 12, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 37, 42, 51, 63, 69, 71, 73 y 80. Esta combinación específica representa la clave para que los poseedores de cupones con estas cifras puedan verificar si han obtenido alguno de los premios establecidos en la reglamentación oficial del concurso.

Es fundamental destacar que los únicos resultados oficiales válidos para este sorteo son aquellos que publica directamente la Organización Nacional de Ciegos de España. Cualquier otra fuente o medio informativo que no cite explícitamente a la ONCE como autoridad emisora no debe considerarse como referencia definitiva para la reclamación de premios o la validación de las cifras sorteadas en esta fecha concreta.

Regulación de aciertos y segundos premios

En el cupón correspondiente al Sueldazo, los jugadores pueden acumular premios tanto de la primera categoría como de la segunda categoría. Estos premios poseen un plazo de validez estricto que expira los 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Esta norma temporal exige a los posibles ganadores que activen sus derechos de cobro con rapidez para evitar que los montos reclamados queden invalidados por el transcurso del tiempo límite establecido.

La estructura de premios presenta una cláusula especial de aumento que se activa bajo condiciones específicas. En el caso hipotético de que no exista ningún comprador de cupones o ningún ganador reconocido en la segunda categoría, la ONCE tiene la facultad de incrementar el valor total de los premios de la primera y segunda categoría en una cuantía adicional de 240.000 euros. Este mecanismo redistribuye los recursos no reclamados hacia el fondo de premios principal.

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Comparativa con otros juegos de la ONCE

Es importante diferenciar claramente el sorteo Sueldazo de otros juegos diarios de la ONCE como el Super Once, que posee reglas y estructuras de premios completamente distintas. En el Super Once, la participación implica seleccionar entre cinco y once números diferentes de un total de 80 disponibles. El sorteo del Super Once genera una combinación ganadora formada por exactamente 20 números, independientemente del orden en que los jugadores hayan hecho sus apuestas.

Los premios en el Super Once varían dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos y del tipo de apuesta realizada. Los jugadores pueden optar al bote final del Super Once hasta tres veces durante el mismo día, en los horarios fijados a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Cada apuesta en este juego tiene un coste de 1€ y permite ganar hasta un millón de euros si se aciertan los once números seleccionados.

La ONCE mantiene una cartelera diversa que incluye también la Lotería Nacional y el Sorteo Extraordinario de Navidad. En la fecha de referencia del sábado 14 de noviembre de 2026, los resultados de la Lotería Nacional presentaban un primer premio de 600.000 euros. Además, otros sorteos como la Primitiva o la Bonoloto gestionaban botes de magnitudes considerables, como 11,3 millones y 600.000 euros respectivamente en ediciones recientes.

Los jugadores interesados en verificar sus cupones o participar en futuras ediciones deben acudir a los puntos de venta autorizados de la ONCE o consultar sus resultados directamente en los canales oficiales de la organización. La transparencia en la difusión de los resultados y la claridad en las normas de juego garantizan la confianza de los millones de participantes que confían en estas loterías como parte integral de su rutina semanal y mensual.