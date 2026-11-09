Conoce los resultados de la ONCE para el lunes 9 de noviembre de 2026. Información oficial de la Organización Nacional de Ciegos sobre premios y sorteos diarios.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha realizado el sorteo oficial para el lunes 9 de noviembre de 2026, proporcionando los resultados acreditados para sus principales juegos de azar. Este organismo gestiona diariamente varios concursos de lotería y bonos, asegurando que todos los premios y cifras publicadas sean verídicos y correspondan estrictamente a los datos oficiales.

Los únicos resultados válidos para esta fecha son aquellos que emite públicamente la organización, descartando cualquier información de terceros. Los ciudadanos pueden consultar la validez de sus apuestas en los sorteos del Super Once y el Cupón Diario, que siguen operando bajo sus normas establecidas.

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Detalles del Sorteo Super Once

El Super Once es un juego que permite a los participantes elegir entre cinco y once números distintos de una matriz compuesta por ochenta opciones disponibles. No es necesario que los números seleccionados sigan un orden específico para participar en el concurso. La estructura de apuestas varía según la cantidad de números elegidos, lo que influye directamente en la complejidad de la combinación.

Para determinar al ganador, la Organización Nacional de Ciegos de España selecciona una combinación aleatoria de veinte números. Los jugadores pueden optar a ganar el premio mayor hasta en tres ocasiones durante el día. Estos sorteos programados tienen lugar a las diez de la mañana, al mediodía y a las veintiún horas y quince minutos.

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Reglas y Premios del Cupón Diario

El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves y ofrece un premio principal de quinientos mil euros, además de cuarenta y nueve premios secundarios de treinta y cinco mil euros. Para jugar, los usuarios deben adquirir un cupón físico en las administraciones autorizadas o seleccionar cinco números de forma online.

Durante la extracción se obtienen cinco bolas cuyos valores están comprendidos entre el cero y el nueve, formando así el número premiado. Esta modalidad de sorteo tiene una larga tradición histórica que se remonta al año mil novecientos treinta y ocho.五十 años después de su creación, se constituyó la Fundación relacionada con este sorteo.

Evolución y Participación en la Lotería

Originalmente, la participación se registraba mediante el pago de un número de tres cifras acompañado de una serie de cinco dígitos. El coste de la participación era de diez céntimos de euro. En sus inicios, el sorteo no tenía alcance nacional, sino que se organizaba por provincias.

Los participantes también pueden acceder a otros sorteos de la ONCE y de loteras estatales. El bote del Super Once puede alcanzar montantes significativos, permitiendo ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de once números, cuyo precio es de un euro. Los jugadores deben realizar una apuesta mínima de cinco combinaciones y un máximo de once por sorteo.

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Resultados Oficiales de Loterías y Premios

Los resultados oficiales para el lunes 9 de noviembre de 2026 incluyen los sorteos de la Primitiva, la Bonoloto, Eurodreams y los premios de la ONCE. El 8 de noviembre de 2026 se celebraron sorteos que incluían al Gordo de la Primitiva, donde se distribuyeron veintiún millones de euros. También hubo premios en la Bonoloto y en los sorteos diarios de la organización.

Antes del 9 de noviembre, el sábado 7 de noviembre de 2026, se distribuyó un bote de la Primitiva de cinco millones quinientos mil euros y tres millones cuatrocientos mil de la Bonoloto. El 8 de noviembre se mencionó un bote anterior de la Primitiva de siete millones setecientos mil euros. Los ganadores deben verificar sus números con la información oficial de la ONCE para asegurar la validez de sus premios y evitar errores u omisiones.