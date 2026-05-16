Resultados Sorteo de la Lotería Nacional de Hoy y Dinero Recaudado

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de mayo, y conoce dónde se destinará el dinero recaudado.

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de mayo , y conoce los números premiados. ¿Dónde se destina el dinero recaudado en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 16 de mayo de 2026?

Se devuelve en forma de premios. En cuanto al resto, se reparte entre costes operativos, comisiones y dividendos para el Estado y su programa de responsabilidad social. Quedan 30 minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 16 de mayo Loterías y Apuestas del Estado. El lugar indicado para descubrir qué números serán los premiados será..





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