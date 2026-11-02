Resultados Primitiva 02 noviembre 2026: Bote de 45 millones y ganador Joker

Conoce los resultados de La Primitiva del 02 de noviembre de 2026. Se reparte el bote de 45 millones y el Joker premia con un millón al número 7 570 495.

El sorteo extraordinario de La Primitiva celebrado el lunes 02 de noviembre de 2026 ha finalizado con la distribución de importantes premios para sus participantes. El bote acumulado, que ascendía a la cifra exacta de 45.000.000 euros, ha sido el protagonista principal de la jornada de azar en España.

Análisis de los ganadores Primitiva y Joker

La combinación de la semana pasada no ha logrado el premio mayor, manteniendo el acumulado para futuros sorteos. Sin embargo, el juego complementario El Joker sí ha tenido un ganador claro en esta edición. El número 7 570 495 ha sido premiado con 1 millón de euros, consolidando un reparto significativo para los jugadores.

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Mecánica y reglas del sorteo La Primitiva

Loteras y Apuestas del Estado establece que el sorteo ordinario se realiza los jueves y sábados. Para participar es necesario registrar una combinación de seis cifras. Las opciones varían desde 8 distintas selecciones simultáneas hasta combinaciones complejas con más números.

Cada apuesta permite elegir números de la tabla entre el 1 y el 49. Para completar el registro se requiere un número complementario y el del reintegro. Estas categorías se seleccionan de un bombo diferente al de los seis principales.

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Requisitos para el premio mayor Primitiva

El bote de La Primitiva corresponde únicamente a quien acierte los 6 números principales y el reintegro. Esta estricta condición asegura la exclusividad del premio mayor. Los participantes deben tener presente esta regla para validar sus apuestas correctamente.

La entidad estatal enfatiza que solo son válidos los resultados públicos oficiales. No se reconocen otras fuentes externas para la validación de premios. Esta medida garantiza la transparencia en el reparto de premios.