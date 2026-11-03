Resultados ONCE y Loterías: Premios del 1 de noviembre de 2026

Descubre los números ganadores de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE del domingo 1 de noviembre de 2026. Análisis detallado de premios.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE) confirmó este domingo 1 de noviembre de 2026 los resultados oficiales de sus sorteos diarios, destacando un premio mayor de dos millones de euros en la Bonoloto. Simultáneamente, el sorteo semanal del Gordo de la Primitiva otorgó un bote acumulado de 20.500.000 euros a su ganador principal. Estos eventos lúdicos representan una fuente significativa de entretenimiento y esperanza económica para miles de participantes en todo el territorio nacional.

Resultados Oficiales de la Bonoloto

El sorteo diario de la Bonoloto celebrado el domingo 1 de noviembre de 2026 designó al número ganador con una combinación específica que recompensó a un solo afortunado. Los seis números principales extraídos fueron el 09, el 27, el 28, el 35, el 47 y el 48, formando la secuencia exacta requerida para el premio máximo. Adicionalmente, la bola complementaria correspondiente fue identificada como el número 32, mientras que el reintegro asignado fue el 8. Este conjunto de cifras certificó el cobro de un premio único de 2.000.000 euros para el titular del boleto premiado.

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Ganador del Gordo de la Primitiva

En el marco del sorteo especial conocido como el Gordo de la Primitiva, también realizado el domingo 1 de noviembre de 2026, se consolidó un premio mayor de gran magnitud financiera. La combinación ganadora estuvo compuesta por las cifras 09, 26, 41, 43 y 46, completadas con la clave adicional número 7. Esta selección particular permitió adjudicarse un bote valorado en 20.500.000 euros, consolidando uno de los eventos de lotería más esperados de la semana por la comunidad de jugadores españoles.

Mecánica y Estructura del Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE opera bajo un formato establecido que se celebra de lunes a jueves, ofreciendo una estructura de premios fija y reconocible. El sorteo reparte un premio principal de 500.000 euros junto con cuarenta y nueve premios secundarios de 35.000 euros cada uno. Para participar, los usuarios deben adquirir un cupón físico en las administraciones autorizadas o seleccionar cinco números en plataformas digitales. Durante la extracción, se obtienen cinco bolas comprendidas entre el 0 y el 9, y el acierto completo de estas cifras junto con la serie correcta garantiza el premio único de 500.000 euros al contado.

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Historia Evolutiva de las Loterías

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE tiene sus raíces históricas en el año 1938, aunque la entidad jurídica actual, la Fundación ONCE, no surgió hasta 1988. En sus inicios, el importe del cupón era extremadamente accesible, costando tan solo 10 céntimos, y la participación se realizaba de forma provincial en lugar de ser conjunta en toda España. Asimismo, la estructura numérica original utilizaba números de solo tres cifras acompañados de una serie de cinco dígitos, lo cual contrasta notablemente con los formatos actuales de mayor complejidad y valor económico.

Participación en Super Once

Además de los sorteos diarios, la ONCE ofrece la oportunidad de participar semanalmente en el sorteo Super Once, que se distingue por su modalidad de juego ampliada. Los participantes pueden registrar entre cinco y once números elegidos de un total de ochenta disponibles, buscando coincidir con una combinación ganadora de veinte números. Cada día se realizan tres sorteos específicos a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 21:15 horas. Con una apuesta mínima de un euro por número registrado, es posible ganar hasta un millón de euros si se completa una combinación ganadora de once números, requiriendo para ello realizar una apuesta de entre cinco y once combinaciones por boleto.