Descubre los números premiados del Martes 24 de Noviembre 2026. Detalles del Super Once, Cupón Diario, Euromillones, Primitiva y Bonoloto con todos los resultados oficiales de la ONCE.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE) ha celebrado sus sorteos regulares el martes 24 de noviembre de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de verificar los resultados de sus boletos. En esta jornada específica, el sorteo Super Once se llevó a cabo con una matriz de 80 números distintos, mientras que el histórico Cupón Diario continuó con su formato tradicional de cinco cifras. Estos dos sorteos constituyen la base de la actividad lotérica diaria de la entidad, asegurando la distribución de premios y el recaudación de fondos para su fundación benéfica.

Resultados Super Once Martes 24 Noviembre 2026

El sorteo Super Once del martes 24 de noviembre de 2026 ofreció la posibilidad de alcanzar el premio mayor de un millón de euros mediante la acierto de once números. Los números seleccionados y registrados para este sorteo concreto fueron el 12, el 16, el 17, el 19, el 21, el 25, el 26, el 34, el 44, el 45, el 48, el 50, el 52, el 56, el 59, el 65, el 67, el 69, el 74 y el 81. Para ganar la categoría principal, es necesario que la combinación de apuesta coincida exactamente con esta selección de veinte números extraídos de la matriz.

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El mecanismo del Super Once permite a los jugadores optar al bote final en tres ocasiones a lo largo del día, específicamente a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 21:15 horas. Cada cupón debe registrar un mínimo de cinco combinaciones distintas y un máximo de once. La apuesta mínima estándar es de un euro por número registrado, lo que determina la elegibilidad para los distintos premios según la categoría de acierto. La estructura de la matriz facilita la obtención de premios adicionales para aquellas combinaciones que acierten cinco o hasta once números, proporcionando diversas oportunidades de ganancia dentro de un mismo sorteo.

Premios y Dinámica del Cupón Diario

El Cupón Diario, reconocido como el sorteo más longevo de la organización, sigue celebrándose semanalmente de lunes a jueves. En este formato, el premio principal se establece en 500.000 euros, otorgado a quien acierte los cinco números y la serie correspondiente. Adicionalmente, el sorteo distribuye 49 premios secundarios de 35.000 euros, lo que consolida su posición como una de las loterías de mayor recurrencia y visibilidad en el mercado español.

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La historia del Cupón Diario se remonta a 1938, cuando comenzó a jugarse con un importe de tan solo 10 céntimos y de forma provincial en lugar de conjunta en toda España. Durante las décadas siguientes, la entidad evolucionó significativamente, formando su Fundación 50 años después de su inicio. Esta trayectoria histórica subraya la importancia institucional del sorteo, que ha transformado la manera en que se distribuyen los recursos para la integración social de las personas ciegas y con discapacidad visual en el país.

Resultados Euromillones y Bote de 37 Millones

Además de los sorteos internos de la ONCE, los participantes del martes 24 de noviembre de 2026 también pudieron consultar los resultados del Euromillones. Este sorteo internacional presentaba un bote acumulado de 37 millones de euros, una cifra significativa que atrae la atención de apostantes en toda Europa. La comprobación de estos resultados es fundamental para los jugadores que han adquirido boletos en las estafetas autorizadas, buscando confirmar si sus combinaciones han sido favorecidas por el sorteo paneuropeo.

Análisis de Primitiva y Bonoloto en Noviembre 2026

En el contexto de las loterías nacionales, la Primitiva mantuvo un bote de 3.000.000 de euros durante la jornada del lunes 23 de noviembre de 2026, poco antes de la fecha del martes 24. Los números agraciados en ese sorteo fueron el 09, 16, 26, 31, 36 y 49, con el número complementario 38 y el reintegro 3. Esta información reciente proporciona un contexto sobre la dinámica de los botes en las principales loterías estatales durante esa semana de noviembre.

Paralelamente, la Bonoloto registró un bote de un millón de euros en los sorteos de la misma fecha. La organización también gestionaba premios asociados a la Primitiva, como un bote anterior de 22,9 millones del Gordo de la Primitiva, y premios de la Bonoloto por valor de 600.000 euros. Es importante destacar que los únicos resultados oficiales válidos para el sorteo del martes 24 de noviembre de 2026 son aquellos publicados directamente por la Organización Nacional de Ciegos de España, garantizando la autenticidad y transparencia de la información lotérica proporcionada a los ciudadanos.