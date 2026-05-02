Resultados ONCE: Cuponazo y Super Once del sábado 2 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del Cuponazo y Super Once de la ONCE del sábado 2 de mayo de 2026. Premios de hasta 9.000.000 de euros en el Cuponazo y 1.000.000 de euros en el Super Once.

La expectación se palpa en el ambiente mientras los participantes aguardan ansiosamente los resultados de los sorteos de la ONCE correspondientes al Cuponazo y Super Once de este sábado, 2 de mayo de 2026.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) celebra estos sorteos con el objetivo de ofrecer importantes premios en metálico a los afortunados ganadores, contribuyendo así a su bienestar y calidad de vida. La consulta de los números premiados es una práctica habitual entre los jugadores, quienes revisan meticulosamente sus boletos para verificar si han sido agraciados con alguno de los premios disponibles.

El Cuponazo, conocido por su premio mayor de 9.000.000 de euros, representa una oportunidad única para cambiar la vida de quien posea el boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan exactamente con las extraídas en la primera fase del sorteo. Además del premio principal, el Cuponazo ofrece una serie de premios secundarios de 100.000 euros cada uno, distribuidos entre varios números y series premiadas.

La posibilidad de aumentar las probabilidades de ganar mediante la opción Cuponazo XXL, con un premio máximo de 15.000.000 de euros, añade un elemento de emoción y estrategia al juego. La selección de la combinación ganadora, compuesta por cinco cifras y un número de serie comprendido entre el 1 y el 135, requiere de un poco de suerte y, para algunos, de una cuidadosa elección de números.

La acumulación de premios de la primera y segunda categoría en un mismo boleto es una característica atractiva del Cuponazo, que permite a los jugadores maximizar sus ganancias potenciales. El número premiado, también conocido como número principal, no solo determina al ganador del premio mayor, sino que también otorga otros premios de menor cuantía a aquellos que acierten una parte de la combinación ganadora, como premios de 25.000 euros a las cinco cifras, 150 euros a las cuatro últimas cifras, 15 euros a las tres últimas cifras, 6 euros a las dos últimas cifras y 3 euros a la última cifra, este último representando el reintegro del importe del boleto.

Por otro lado, el sorteo Super Once ofrece una dinámica diferente, permitiendo a los participantes elegir entre 5 y 11 números distintos de una matriz de 80 números. A diferencia del Cuponazo, el Super Once realiza sorteos a lo largo del día, a las 10h, 12h y 21:15h, lo que aumenta las oportunidades de ganar.

La combinación ganadora del Super Once está formada por 20 números, y los premios varían en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada. Con una apuesta de 1 euro por número registrado, los jugadores pueden aspirar a ganar hasta un millón de euros al acertar los 11 números de su combinación.

La flexibilidad en la elección del número de números a apostar y la posibilidad de participar en múltiples sorteos diarios hacen del Super Once una opción atractiva para aquellos que buscan emociones fuertes y la posibilidad de obtener un premio significativo. Es importante destacar que los resultados oficiales y válidos del sorteo del sábado 2 de mayo de 2026 son únicamente aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

Se recomienda a los participantes verificar los resultados en fuentes oficiales para evitar confusiones o desinformación. La transparencia y la fiabilidad de los sorteos de la ONCE son pilares fundamentales de su reputación, y la organización se esfuerza por garantizar la integridad de cada sorteo.

La participación en los sorteos de la ONCE no solo ofrece la posibilidad de ganar premios en metálico, sino que también contribuye a la labor social de la organización, que trabaja en la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad visual. En resumen, tanto el Cuponazo como el Super Once representan oportunidades emocionantes para los participantes, con premios atractivos y diferentes modalidades de juego.

El Cuponazo, con su premio mayor de 9.000.000 de euros, se enfoca en una combinación específica de cinco cifras y un número de serie, mientras que el Super Once ofrece mayor flexibilidad en la elección del número de números a apostar y realiza sorteos a lo largo del día. La ONCE, como organización responsable, garantiza la transparencia y la fiabilidad de los sorteos, y los resultados oficiales son aquellos publicados en sus canales de comunicación.

Se recuerda a los participantes que consulten los resultados en fuentes oficiales y que disfruten de la emoción de participar en estos sorteos, sabiendo que su contribución apoya la labor social de la ONCE en favor de las personas con discapacidad visual. La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos y no constituye una garantía de resultados. Antena 3 no se responsabiliza por errores u omisiones en este artículo.

Para mantenerse al día con las últimas noticias y la actualidad, se invita a los lectores a seguir el canal de WhatsApp de antena3noticias.com. La suerte está echada, y la espera por los resultados de los sorteos de la ONCE del sábado 2 de mayo de 2026 ha comenzado





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