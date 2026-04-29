Resultados ONCE: Cupón Diario y Super Once del miércoles 29 de abril de 2026

Comprueba si tu número ha sido premiado en el sorteo del Cupón Diario y Super Once de la ONCE de hoy, miércoles 29 de abril de 2026. Premios de hasta 500.000 euros y 1 millón de euros.

La expectación se palpa en el ambiente mientras los participantes aguardan ansiosamente los resultados de los sorteos de la ONCE correspondientes al miércoles 29 de abril de 2026.

Este comunicado tiene como objetivo proporcionar una plataforma para que los jugadores puedan verificar sus números y determinar si han tenido la fortuna de ser premiados en los populares sorteos del Cupón Diario y el Super Once. La ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, continúa con su labor social a través de estos juegos de azar, ofreciendo oportunidades de ganar importantes sumas de dinero al tiempo que contribuye a la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad visual.

El Cupón Diario, un clásico en el panorama de los sorteos españoles, ha repartido ilusión y esperanza durante décadas, convirtiéndose en una tradición para muchos. El Super Once, por su parte, ofrece una mayor variedad de opciones de juego y premios más elevados, atrayendo a un público diverso que busca emociones fuertes y la posibilidad de cambiar su vida de un instante.

La transparencia y la seguridad son pilares fundamentales en la gestión de los sorteos de la ONCE, garantizando la equidad y la confianza de los participantes. Los resultados oficiales son publicados únicamente por la Organización Nacional de Ciegos de España, y se recomienda a los jugadores consultar fuentes oficiales para evitar confusiones o informaciones erróneas.

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado hoy, miércoles 29 de abril de 2026, ha otorgado el premio principal al número X. Este afortunado número ha sido galardonado con 35.000 euros por cupón. Sin embargo, la suerte no se detuvo ahí, ya que la serie X del mismo número ha sido agraciada con un premio aún más significativo: 500.000 euros al contado.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de participar en un sorteo diario con premios atractivos. Para participar, simplemente se debe adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. El proceso de sorteo es sencillo pero emocionante: se extraen cinco bolas numeradas del 0 al 9, que conforman el número premiado.

Además de la posibilidad de ganar con los cinco números, la serie ofrece la oportunidad de obtener un premio mayor, en este caso, los codiciados 500.000 euros. El Cupón Diario de la ONCE tiene una larga historia, remontándose a 1938, cuando se conocía como Cupón Pro-ciegos. A lo largo de los años, ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos, pero su propósito fundamental de apoyar a las personas con discapacidad visual se ha mantenido intacto.

Inicialmente, el precio de un boleto era de 10 céntimos y se jugaban tres cifras más una serie de cinco números. En cuanto al sorteo del Super Once, el número premiado de hoy, miércoles 29 de abril de 2026, es X. El Super Once ofrece a los jugadores la posibilidad de participar en sorteos semanales con premios que pueden alcanzar el millón de euros. Para participar, se deben escoger entre 5 y 11 números de un total de 80.

Los premios varían en función del número de aciertos y la cantidad apostada. Una apuesta de 1 euro ofrece la posibilidad de ganar el premio máximo de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El Super Once se celebra de lunes a domingo, con tres sorteos diarios: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15 horas.

Los jugadores pueden elegir entre siete combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números por día y sorteo. Esta flexibilidad permite a los jugadores adaptar su apuesta a sus preferencias y presupuesto. Es importante recordar que los resultados oficiales y válidos del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026 son aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se responsabiliza por posibles errores u omisiones en este artículo.

Se anima a los jugadores a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la ONCE y a disfrutar de la emoción de participar en estos sorteos, siempre con responsabilidad y juego consciente. Para estar al día con las últimas noticias y novedades, síguenos en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro perfil de Google





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ONCE Cupón Diario Super Once Sorteo Resultados Premios Lotería

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ponte al día: Sáenz de Santamaría tampoco recuerda nada en el juicio de la 'Kitchen' y otras cuatro noticias de hoyEl resumen diario para que no te pierdas ningún detalle de lo acontecido este lunes.

Read more »

Resultados de los sorteos del 27 de abril de 2026: Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCEConoce los números ganadores de los sorteos de Bonoloto, La Primitiva, Eurodreams y ONCE celebrados el lunes 27 de abril de 2026. Se informa sobre los premios y dónde se han validado los boletos ganadores.

Read more »

Gohan Beast contra Black Freezer: El Combate que Romperá Escalas de Poder en Dragon Ball SuperEl manga de Dragon Ball Super prepara un enfrentamiento épico entre Gohan Beast y Black Freezer, un duelo que podría superar al Ultra Instinto y al Ultra Ego, y que promete redefinir la jerarquía de poder en el universo.

Read more »

La Generalitat asegura que la presencia de mossos en escuelas será voluntaria y que no estarán a diario en los centrosDesde esta semana y hasta diciembre de 2026 habrá 6 agentes en 14 centros repartidos por Catalunya que actuarán para 'prevenir conflictos' aunque no está previsto que trabajen directamente con el alumnado

Read more »

Resultados de los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE del 28 de abril de 2026Conoce los números ganadores de los sorteos de Bonoloto, Euromillones y ONCE celebrados el martes 28 de abril de 2026. Se detallan los premios de cada categoría y las localidades donde se han validado los boletos ganadores.

Read more »

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 28 de abril de 2026Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 28 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Read more »