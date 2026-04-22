Resultados ONCE: Cupón Diario y Super Once del miércoles 22 de abril de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del Cupón Diario de la ONCE (96289, serie X con 500.000€) y del Super Once (X) de hoy, miércoles 22 de abril de 2026. Información oficial y completa.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE ) ha celebrado hoy, miércoles 22 de abril de 2026, los sorteos correspondientes al Cupón Diario y al Super Once , generando gran expectación entre los participantes.

Los resultados oficiales, que son los únicos válidos, han sido publicados por la propia ONCE, y Antena 3 se limita a difundir esta información, sin asumir responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones en la presente noticia. Es fundamental consultar siempre las fuentes oficiales para confirmar los números premiados y evitar confusiones. El Cupón Diario, un sorteo con una larga tradición en España, ha otorgado hoy un premio principal de 35.000 euros por cupón al número 96289.

Sin embargo, la verdadera sorpresa ha sido la serie X del mismo número, que ha sido agraciada con un premio mucho más considerable: 500.000 euros al contado. Este sorteo, que se realiza de lunes a jueves, ofrece a los participantes la oportunidad de ganar tanto el premio principal de 500.000 euros como los 49 premios de 35.000 euros que se distribuyen en cada sorteo.

La participación es sencilla: se puede adquirir un cupón en las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. El proceso de sorteo consiste en la extracción de cinco bolas numeradas del 0 al 9, que determinan el número premiado. La posibilidad de ganar 500.000 euros se extiende a aquellos que acierten la serie del número premiado, lo que añade un elemento de emoción adicional al juego.

El Cupón Diario tiene una historia que se remonta a 1938, cuando se realizaba de forma independiente en las diferentes provincias de España. En 1988, se creó la Fundación ONCE, consolidando aún más su labor social y su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad visual.

En sus inicios, el precio del cupón era de tan solo 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras, lo que demuestra la evolución del sorteo a lo largo del tiempo. En cuanto al Super Once, el resultado del sorteo de hoy, miércoles 22 de abril de 2026, es X. Este sorteo, que se celebra semanalmente, ofrece a los participantes la posibilidad de ganar un premio máximo de un millón de euros.

La participación en el Super Once implica la elección de entre 5 y 11 números de un total de 80. La cantidad de números elegidos influye en las opciones de premio y en la forma de acertar la combinación ganadora. Para determinar el ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta, con un coste de 1 euro, otorga la oportunidad de ganar el premio principal al acertar los 11 números de la combinación.

Los participantes pueden optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 21:15 horas, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Existen siete tipos de apuestas diferentes, dependiendo de la cantidad de números elegidos: apuestas de 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números. Esta variedad de opciones permite a los participantes adaptar su apuesta a sus preferencias y a su presupuesto.

El Super Once, al igual que el Cupón Diario, es un sorteo que contribuye a la labor social de la ONCE, destinando parte de los ingresos a programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad visual. La transparencia y la seguridad son pilares fundamentales de los sorteos de la ONCE, garantizando la integridad del proceso y la confianza de los participantes.

Es importante recordar que la ONCE no solo se dedica a la organización de sorteos, sino que también desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad visual y en la promoción de su inclusión social. A través de sus diferentes programas y servicios, la ONCE ofrece apoyo educativo, laboral y social a las personas con discapacidad visual, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a garantizar su igualdad de oportunidades.

La participación en los sorteos de la ONCE es una forma de colaborar con esta importante labor social, ya que parte de los ingresos se destinan a financiar estos programas. Para mantenerse informado sobre los últimos resultados de los sorteos de la ONCE y sobre las actividades de la organización, se recomienda seguir el canal de WhatsApp de Antena 3 y el perfil de Google de la organización.

Estos canales ofrecen información actualizada y de interés para los participantes y para aquellos que deseen conocer más sobre la labor de la ONCE. La ONCE continúa innovando y adaptándose a las nuevas tecnologías para ofrecer a sus participantes una experiencia de juego más cómoda y accesible. La posibilidad de participar online y de consultar los resultados a través de diferentes plataformas son ejemplos de esta apuesta por la innovación.

La ONCE reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad social, garantizando que los sorteos se realizan de forma justa y equitativa, y que los fondos recaudados se destinan a fines sociales





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