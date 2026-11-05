Resultados ONCE 4 de noviembre 2026: Ganan premio mayor Cupón Diario y Super Once

Resultados completos de la ONCE del 4 de noviembre de 2026. Descubre los números ganadores del Cupón Diario y Super Once, premios y lugares de entrega en España.

El miércoles 4 de noviembre de 2026 marcó una jornada significativa para los participantes de la Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE). Este día se celebraron los sorteos oficiales tanto del Cupón Diario como del Super Once, manteniendo la tradición de repartir importantes premios en metálico entre la población española.

Ganadores del Cupón Diario 4 de noviembre

El sorteo del Cupón Diario, que tiene lugar de lunes a jueves, ofreció un premio único de 500.000 euros al acertante. Para ganar este premio máximo, los participantes debían acertar las cinco cifras extraídas entre el 0 y el 9, además de la serie correspondiente. La mecánica del sorteo es sencilla y se realiza seleccionando cinco números en línea o adquiriendo un cupón físico en las administraciones autorizadas.

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Además del primer premio, el sorteo distribuyó 49 premios secundarios de 35.000 euros cada uno. Esta estructura de premios permite que más afortunados puedan beneficiarse de los resultados del miércoles 4 de noviembre de 2026. La ONCE mantiene este formato desde su fundación en 1938, aunque la fundación propia surgió posteriormente en 1988.

Resultados y mecánica del Super Once

El Super Once sigue siendo una de las apuestas más populares dentro del cartel de la ONCE. Los participantes pueden registrar entre 5 y 11 combinaciones distintas, eligiendo sus números de entre un total de 80 disponibles. Cada apuesta individual tiene un valor de 1 euro y ofrece la posibilidad de ganar un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación ganadora.

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El sorteo del Super Once se realiza tres veces al día, ofreciendo oportunidades de ganar en los horarios de las 10:00 horas, las 12:00 horas y las 21:15 horas. Durante cada extracción, se obtiene una combinación vencedora formada por 20 números. Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el tipo de apuesta realizada por el jugador.

Impacto en el mercado de loterías españolas

Los resultados del miércoles 4 de noviembre de 2026 tienen un impacto directo en las administraciones de lotería de toda España. La distribución geográfica de los premios determina el flujo de dinero hacia las regiones donde han caído los aciertos. Esto es crucial para mantener la vitalidad económica de las oficinas de la ONCE a nivel local y provincial.

Los únicos resultados oficiales válidos para este sorteo son aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Cualquier discrepancia en fuentes no oficiales no tiene validez legal. Los participantes deben verificar sus números directamente con los comunicados oficiales para asegurar la autenticidad de sus premios.