Resultados oficiales de la ONCE para el martes 3 de noviembre 2026. Premios del Cupón Diario y Super Once, junto con datos de Bonoloto y La Primitiva.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE) ha hecho públicos los resultados oficiales para el martes 3 de noviembre de 2026. Los ciudadanos deben verificar sus combinaciones de números en los sorteos del Cupón Diario y del Super Once para determinar si han sido agraciados con los premios principales correspondientes a esta fecha.

Detalles del Sorteo ONCE Diaria

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE constituye el formato más longevo de la organización, celebrándose semanalmente de lunes a jueves. Para obtener el primer premio consistente en 500.000 euros al contado, los participantes deben acertar los cinco números y la serie asignada. La historia de esta convocatoria se remonta a 1938, aunque la fundación de la entidad no surgiría hasta 1988.

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Características del Super Once

La participación en el Super Once permite a los jugadores elegir entre cinco y once números de un total de ochenta. La entidad selecciona veinte números ganadores en cada convocatoria, variando el premio final según la cantidad abonada por la apuesta y la cantidad de aciertos. El costo de participar es de un euro, ofreciendo la posibilidad de ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de once números.

Frecuencia de los Premios Diarios

El sorteo ofrece la oportunidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días. Las convocatorias están programadas para las 10h, las 12h y las 21:15h. Los jugadores pueden registrar sus apuestas en siete combinaciones distintas, que incluyen desde once números hasta cinco números por sorteo.

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Resultados de Lotería Primitiva

La Lotería Primitiva ha realizado su sorteo con un bote de 45.000.000 de euros. Los números premiados han sido el 12, 25, 32, 44, 46 y 47. El número complementario ha sido el 2 y el reintegro asociado también es el 2. Los premios de La Primitiva, Bonoloto y Eurodreams se encuentran entre los sorteos verificados para esta jornada.

Verificación Oficial de Datos

Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 3 de noviembre de 2026 son aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España. La entidad mantiene la responsabilidad exclusiva sobre la publicación de los datos correctos para evitar errores u omisiones en los informes de premios a la ciudadanía.