Descubre los resultados oficiales del Sueldazo y Super Once del 28 de noviembre de 2026. Números ganadores, premios y botes actuales de la ONCE.

La Organización Nacional de Ciegos de España ha publicado los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE correspondientes al sábado 28 de noviembre de 2026. Este artículo detalla los números premiados en el Sueldazo y el Super Once, junto con la información relevante sobre la Lotería Nacional y otros concursos de esta jornada.

Resultados Sueldazo y Super Once

Los acertantes del sorteo del Sueldazo de la ONCE se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años o bien 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte cuatro segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. El número de serie ganador del sorteo del Sueldazo corresponde al 56, con una combinación de números principales 06, 07, 08, 09, 13, 24, 27, 28, 29, 34, 40, 47, 50, 56, 64, 71, 78, 79, 80, 81.

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En el caso del Super Once de la ONCE, los premios varían en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto. El número de serie asociado a este sorteo específico es el 34, con una combinación de números principales 11, 10, 9, 8, 7, 6 y 5. La participación en el sorteo se registra en función de las siete combinaciones que desees jugar, abarcando opciones de 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números en total.

Características del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. Si en un sorteo el premio de segunda categoría no se ha vendido, se puede acumular un importe de 240.000 euros en el siguiente sorteo. Puedes ganar el bote final con un número de cinco cifras, a elegir entre 100.000 números posibles, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

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Este sorteo especial se celebra cada jueves y domingo, manteniendo una estructura de premios consistente que recompensa la participación de sus aficionados. El mecanismo de juego permite una amplia selección de combinaciones, aumentando las oportunidades de acierto para los participantes habituales de la lotería española.

Mecánica del Super Once de la ONCE

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos, donde el mínimo es de 5 hasta 11. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10 horas, a las 12 horas y a las 21:15 horas. Esta frecuencia diaria ofrece múltiples oportunidades de juego a lo largo del día para los aficionados a la lotería.

El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 euro con 11 números. Los premios varían según la cantidad acertada y el tipo de apuesta realizada, ofreciendo una estructura de premios diversa que se adapta a las preferencias de cada jugador. La transparencia en los resultados es fundamental para mantener la confianza de los participantes.

Lotería Nacional y otros sorteos

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, es el 20578. El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 600.000 euros. Este sorteo tradicional complementa la oferta de juegos de azar de la ONCE en esta fecha, proporcionando una opción adicional para los usuarios que buscan probar su suerte.

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La nota oficial indica que los únicos resultados válidos del sorteo del sábado 28 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo. Los datos presentados aquí reflejan la información oficial publicada por la organización, asegurando la fiabilidad de los resultados para los aficionados.