Descubre los resultados oficiales de la ONCE del 18 de noviembre de 2026. Verifica los ganadores del Cupón Diario, Super Once y Bonoloto hoy.

Los participantes en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE) tienen disponible hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, la confirmación oficial de los ganadores. Esta fecha marca una jornada clave para quienes confiaron su suerte en los juegos más emblemáticos de la entidad, como el histórico Cupón Diario y el dinámico Super Once. Los premios adjudicados en estas fechas se reflejan exclusivamente en los comunicados autorizados por la ONCE, garantizando la transparencia y veracidad de las cifras publicadas. Los boletos emitidos durante los sorteos anteriores se validan únicamente bajo los criterios estrictos establecidos por la organización para la distribución de los fondos recaudados.

Premios del Sorteo de Hoy

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE, celebrada semanalmente de lunes a jueves, ofrece una estructura de premios específica para sus jugadores. Si un participante acierta los cinco números y la serie correspondiente al Cupón Diario, obtiene un premio de 500.000 euros. Por otro lado, quien acierte únicamente las 5 cifras del Cupón Diario recibe un premio de 35.000 euros. Además, si el jugador acierta solo la serie, se le otorga un premio de 500.000 euros. La combinación perfecta de número y serie en el Cupón Diario permite al ganador obtener los 500.000 euros mencionados anteriormente.

Also read Las gestoras internacionales captan el triple que las españolas en 2026

El sorteo del Super Once se lleva a cabo diariamente, de lunes a domingo, permitiendo a los jugadores elegir entre 5 y 11 números de una matriz que contiene un total de 80 números. El orden de los números seleccionados no tiene importancia en esta modalidad. Durante el sorteo de la ONCE, se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números. Los premios varían según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada. Al apostar 1 € por número registrado, un jugador puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, a las 10h, a las 12h y a las 21:15h.

Historia del Juego Diario

Desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que en aquella época se conocía como el Cupón Pro-ciegos. En la época inicial, el boleto solo costaba 10 céntimos y se vendía en las distintas provincias de España. El juego operaba con 3 cifras en juego acompañadas de la serie, utilizando 5 números distintos. Esta larga trayectoria histórica demuestra la arraigada popularidad y el impacto social del juego, que ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades de sus jugadores y a las regulaciones actuales de la organización.

Advertisement

Impacto en el Mercado y Participantes

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) se erige como el único emisor válido para la publicación de resultados oficiales. Las informaciones proporcionadas por otros medios, como Antena 3, no asumen responsabilidad ante posibles errores u omisiones en la difusión de los datos. Esto subraya la importancia de consultar directamente con la fuente oficial para verificar la validez de los premios ganados. Los jugadores deben estar atentos a los comunicados oficiales para asegurar que sus apuestas han sido correctamente registradas y validadas en los sorteos del miércoles 18 de noviembre de 2026, evitando confusiones con publicaciones no autorizadas.

Resultados de Loterías Auxiliares

Además de los sorteos de la ONCE, los jugadores también siguen de cerca los resultados de la Bonoloto. El resultado del sorteo de la Bonoloto del martes 17 de noviembre de 2026, que contaba con un bote de 1.400.000 euros, agració al número 16 18 22 28 29 34. El número complementario fue el 11 y el reintegro fue el 0. Estos detalles específicos son fundamentales para que los participantes verifiquen la validez de sus boletos y reclamen sus premios correspondientes en las oficinas de la ONCE o en puntos autorizados, asegurando así una gestión eficiente de sus ganancias.