Descubre los números ganadores del Cupón Diario y Super 11 de la ONCE este 16 de noviembre de 2026, junto con los premios del Eurodreams y la Primitiva.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles ( ONCE) ha publicado los resultados oficiales de sus sorteos para el lunes 16 de noviembre de 2026. Este día incluye la extracción del tradicional Cupón Diario y los cinco sorteos correspondientes al Super 11, juegos fundamentales dentro de la oferta lúdica de la entidad.

Resultados del Cupón Diario ONCE

El sorteo más longevo de la organización, que se celebra de lunes a jueves, reparte un premio mayor de 500.000 euros al contado y 49 premios adicionales de 35.000 euros cada uno. Para participar, los jugadores deben adquirir un cupón en puntos autorizados o seleccionar cinco números online. El mecanismo consiste en extraer cinco bolas del 0 al 9 para definir el número premiado. La historia de este juego se remonta al 8 de mayo de 1939, cuando comenzó como Cupón Pro-Ciegos con boletos de 10 céntimos.

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Números ganadores del Super 11

El juego Super 11, también conocido como Super Once, celebra cinco sorteos diarios a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas. Los jugadores eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 85, donde cada acierto incrementa la recaudación. Con una apuesta de 1 euro y 11 números acertados, se puede obtener un premio de hasta un millón de euros. En cada extracción se seleccionan 20 números ganadores de esta amplia base numérica.

Validación oficial de los sorteos

Es fundamental confirmar que los únicos resultados oficiales válidos para el lunes 16 de noviembre de 2026 son aquellos publicados directamente por la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Las fuentes externas no asumen responsabilidad por errores u omisiones en la difusión de los números. La transparencia en la validación de premios asegura la integridad de las ganancias para los participantes.

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Contexto de premios recientes

Recientemente, el sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 15 de noviembre de 2026 otorgó un premio de 19.300.000 euros al combinado 15, 22, 23, 28, 45 y la clave 1. Otros sorteos como la Bonoloto y la Primitiva también han gestionado botes significativos, como los 11,3 millones de La Primitiva y los 21,8 millones del Gordo, manteniendo la actividad alta en el sector.

Impacto en el mercado y próxima actividad

Los ingresos de estos sorteos sostienen los programas de inserción laboral de personas con discapacidad en España. Los resultados del lunes 16 de noviembre de 2026 marcarán el inicio de la semana con la expectativa de nuevas distribuciones. Los jugadores deben consultar las listas completas de números para verificar posibles aciertos en las diferentes modalidades de la ONCE.