Resultados ONCE 14 de noviembre: Ganadores Sueldazo y Super Once

Conoce los resultados oficiales del sorteo del Super Once y Sueldazo del sábado 14 de noviembre de 2026. Detalles de premios, cifras ganadoras y montos de la ONCE.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha celebrado su sorteo correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026, ofreciendo a los apostantes la oportunidad de acceder a premios significativos en sus dos modalidades principales. El evento se desarrolló con la regularidad habitual, permitiendo la validación de apuestas realizadas durante la jornada en las ventanillas autorizadas y puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.

Detalles del Sorteo Sueldazo ONCE

El Sueldazo, una de las apuestas estrella de la ONCE, ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros mensuales durante un periodo de 20 años con el premio de primera categoría. Además, existe la opción de cobrar 300.000 euros en un solo pago, lo que representa un incentivo económico de gran calibre para los participantes que seleccionaron la combinación correcta. Este premio exclusivo está diseñado para transformar la situación financiera de los afortunados seleccionados.

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El segundo premio del sorteo, conocido como segunda categoría, está compuesto por 4 sueldazos de 2.000 euros mensuales durante 10 años. Para participar en esta modalidad y acceder a estos beneficios, el apostante debe realizar una apuesta de un importe de 2 euros. Esta estructura de premios busca equilibrar la probabilidad de ganar con la cantidad de la recompensa ofrecida a los participantes.

El reglamento del sorteo permite ganar premios tanto de primera como de segunda categoría, con la condición de que deben ser reclamados en un plazo estricto de 30 días naturales a partir de la fecha del sorteo. En el caso hipotético de que no haya ningún comprador o ganador de la segunda categoría, la Organización Nacional de Ciegos de España tiene la facultad de aumentar los premios de ambas categorías en 240.000 euros. Este mecanismo asegura que los fondos no se pierdan y se redistribuyan en caso de ausencia de ganadores en niveles inferiores.

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Mecánica del Super Once y Premios

El Super Once funciona bajo una matriz de 80 números distintos, donde el mínimo de números a seleccionar por boleto es de 5 y el máximo es de 11. Esta configuración permite una gran variedad de combinaciones posibles, aumentando la diversidad de las apuestas que pueden realizarse en cada sorteo. Los participantes eligen sus números basándose en la lógica de que una mayor selección de cifras incrementa las probabilidades de acierto en múltiples categorías.

Las apuestas ganadoras se determinan mediante la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios dependiendo de cuántos números se acierten y el importe abonado. Al jugar con 11 números en el Super Once, los apostantes pueden ganar hasta un millón de euros por cada apuesta, por un precio de 1€. Esta estructura de pagos premia la complejidad de las combinaciones seleccionadas por los jugadores.

Los participantes pueden optar al bote final en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Para ello, el cupón debe registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11. Los números del bote final constan de un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que va del 1 al 55.03 08 10 11 16 20 28 34 35 37 39 42 48 49 61 65 67 80 82 83, garantizando un sistema de azar transparente y verificable.

Resultados Oficiales de Bonoloto y Notas

Paralelamente al sorteo de la ONCE, se celebró el sorteo de la Bonoloto del mismo día, sábado 14 de noviembre de 2026. El número ganador registrado fue el 01, acompañado de los demás números 12, 27, 30, 36 y 42. El número complementario fue el 13, mientras que el reintegro correspondiente fue el 3, con un bote acumulado de 600.000 euros para el siguiente sorteo.

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Es fundamental destacar que los únicos resultados oficiales y válidos son aquellos que publica directamente la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo, por lo que se recomienda a los usuarios verificar siempre las cifras a través de los canales oficiales de la organización para reclamar cualquier premio. La transparencia y la precisión en la comunicación de los resultados son pilares esenciales para mantener la confianza del público.