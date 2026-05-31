Resultados oficiales del Sueldazo y Super Once del 31 de mayo de 2026: Premios mensuales y botes millonarios

La ONCE publica los números ganadores del Sueldazo y Super Once del domingo 31 de mayo de 2026, detallando los premios de 5.000 euros mensuales durante 20 años y los millones distribuidos por el Super Once, junto a los resultados de La Primitiva, Bonoloto y Lotería Nacional.

El domingo 31 de mayo de 2026 la Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE ) ha publicado los resultados oficiales de sus dos sorteos más esperados: el Sueldazo y el Super Once .

El Sueldazo, denominado también "premio final del fin de semana", consiste en una combinación ganadora de cinco cifras seleccionada entre 100.000 posibles combinaciones y un número de serie comprendido entre el 1 y el 55. Quien acierte la combinación completa se lleva un sueldo mensual de 5.000 euros durante veinte años, lo que equivale a un pago total de 300.000 euros al contado al final del periodo.

Además, el juego incluye cuatro segundos premios que se distribuyen a lo largo de diez años con pagos de 2.000 euros mensuales. Un aspecto destacado de este sorteo es la posibilidad de acumular los premios de las dos primeras categorías si dentro de los 30 días siguientes al sorteo no se produce ningún comprador o ganador de la segunda categoría; en ese caso la ONCE puede incrementar los premios de la primera y segunda categoría en 240.000 euros, lo que eleva considerablemente el valor del bote.

En el mismo día, el Super Once también ha revelado sus números vencedores. En este sorteo la matriz está compuesta por 80 números diferentes y los jugadores pueden elegir entre cinco y once números por combinación. Cada combinación de once números, al coste de un euro, otorga la posibilidad de obtener hasta un millón de euros en premios, dependiendo de la cantidad de números acertados y del número de apuestas realizadas.

El premio final del Super Once se reparte en tres momentos del día: a las diez de la mañana, a las doce del mediodía y a las veintiuna quince. Estas tres entregas permiten que diferentes combinaciones ganadoras sean premiadas en el mismo día, ofreciendo mayor dinamismo y oportunidades de cobro para los participantes.

Los resultados oficiales, publicados por la ONCE, son los únicos válidos; cualquier medio de comunicación, como Antena 3, se limita a difundir la información y no asume responsabilidad por posibles errores u omisiones. En paralelo a los sorteos de la ONCE, la jornada del 31 de mayo también ha sido relevante en el ámbito de la lotería estatal.

La Primitiva, con un bote de 6,8 millones de euros, ha sido ganada por la combinación 02‑12‑32‑34‑48‑49, complementada por el número 41 y el reintegro 3. La Bonoloto, que mostraba un premio de 700.000 euros, ha sido adjudicada a los números 15‑16‑18‑19‑21‑47, con el complementario 20 y el reintegro 5.

Además, la Lotería Nacional ha registrado un número premiado que se publicará oficialmente en los próximos boletines. Todos estos datos forman parte de la última actualización de resultados de sorteos del país, y los jugadores interesados pueden consultar los números ganadores a través de los canales oficiales de la ONCE y de la Agencia Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

La información está disponible en la página web de la ONCE, así como en los principales portales de noticias y en aplicaciones móviles dedicadas a la consulta de resultados de loterías. Es fundamental recordar que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente; los premios menores a 2.500 euros pueden cobrarse directamente en los puntos de venta de la ONCE, mientras que los premios superiores requieren la presentación de la documentación correspondiente en una oficina de la entidad.

En conclusión, el 31 de mayo de 2026 ha sido una fecha destacada para los amantes de los juegos de azar en España, con importantes premios repartidos tanto por la ONCE como por la Lotería Estatal, y con la posibilidad de transformar la vida de los afortunados ganadores mediante ingresos mensuales y cuantiosos premios únicos





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