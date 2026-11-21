Descubre los resultados oficiales de Euromillones y Euromillones ONCE del 20 de noviembre de 2026. Botes premiados y números ganadores de la jornada.

La jornada de azar del viernes 20 de noviembre de 2026 se cierra con un balance significativo en los sorteos principales de loterías en España y Europa. El sorteo de Euromillones ha agraciado a sus jugadores con una combinación ganadora específica, manteniendo un bote considerable que sigue generando expectativa entre los participantes de todo el continente. Simultáneamente, el sorteo exclusivo de la ONCE, conocido como Euromillones ONCE, ha repartido premios con un bote de 10 millones de euros que ha tenido un ganador claro.

Resultados Euromillones y ONCE 20 de noviembre

El número ganador del sorteo principal de Euromillones del viernes 20 de noviembre de 2026 es el 08, 21, 24, 36 y 49, completando la jugada con las estrellas 01 y 08. Este resultado corresponde a un sorteo que mantiene un bote acumulado de 37.000.000 de euros, una cifra considerable que continúa aumentando si no hay un ganador del premio mayor en esta ocasión. Los jugadores que han acertado la combinación de cinco números principales y las dos estrellas correspondientes se han llevado el premio de la categoría superior de este sorteo paneuropeo.

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Por su parte, el sorteo de Euromillones ONCE ha tenido un desarrollo distinto con su propio conjunto de números premiados. El Euromillones de la ONCE del viernes 20 de noviembre de 2026, con un bote de 10.000.000 de euros, ha agraciado al número 15, 2, 29, 34 y 35. La combinación se completa con los soles 05 y 09, identificando a los afortunados beneficiarios de este premio dentro del circuito de la ONCE. Este sorteo mantiene su particularidad al funcionar como una variante específica para los socios y socios de la organización cooperativa.

Mecánica La Primitiva y estructura de apuestas

Para participar en La Primitiva, otro de los grandes sorteos ofrecidos semanalmente por Loterías y Apuestas del Estado, los jugadores deben seleccionar 6 números del rango que va desde el 1 al 49. Las celebraciones del sorteo de La Primitiva son de frecuencia semanal, ocurriendo los jueves y sábados, lo que ofrece múltiples oportunidades de participación a los usuarios durante la semana. La estructura de juego permite una flexibilidad considerable al permitir jugar hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez, conocidas como apuestas sencillas de varios bloques.

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Además de la selección de los seis números principales, el participante debe optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo independiente que contiene números del 0 al 9. Esta estructura de apuestas complejas está diseñada para maximizar las posibilidades de obtener premios en diferentes categorías, aunque para ganar el bote principal de La Primitiva es necesario acertar los 6 números más el reintegro. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir, adaptándose a las distintas estrategias de juego.

Premios adicionales y verificación oficial

Los jugadores de La Primitiva tienen la opción de optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegan al Joker, una apuesta extra que añade una capa adicional de posibilidades económicas. Este mecanismo de premio fijo complementa la estructura de premios variables del sorteo principal, ofreciendo una recompensa sustancial que no depende de la acumulación del bote mayor. La inclusión de este premio adicional refuerza el atractivo de la lotería tradicional española frente a otras opciones de juego disponibles en el mercado.

Es fundamental recordar que los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Cualquier otra fuente de información no debe ser considerada como definitiva para la validación de premios o cobros, evitando así conflictos legales o económicos derivados de información no verificada. La autorida de la distribución de premios recae exclusivamente en la entidad gubernamental encargada de la gestión de estas loterías.

Contexto de sorteos en la jornada actual

La actividad lúdica en la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026 no se limita a los sorteos de Euromillones, sino que abarca un espectro más amplio de premios importantes. El día anterior, jueves 19 de noviembre de 2026, se realizaron sorteos que incluyen la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y los premios de la ONCE, cerrando la semana anterior con un repartir de premios generalizado. Esta continuidad en los sorteos asegura que la dinámica del juego y la distribución de premios se mantenga constante a lo largo de la semana laboral y el fin de semana.

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En el ámbito de los sorteos europeos, el Eurojackpot también presenta su propia dinámica de premios y números ganadores. En la referencia a los resultados de hoy viernes 20 de noviembre de 2026, se menciona que el Eurojackpot de la ONCE ha tenido un resultado específico, aunque es crucial distinguir entre el sorteo paneuropeo Eurojackpot y el sorteo nacional de la ONCE que comparte nombre en algunas plataformas. La claridad en la identificación de cada sorteo es vital para los jugadores que buscan verificar sus combinaciones de forma precisa.

La estructura de sorteos mencionada incluye también referencias a dónde han caído los botes de 37 millones en Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE. Esta información contextualiza la importancia de los montos acumulados y la distribución geográfica de los premios en la jornada. La verificación de estos resultados permite a los participantes tener un panorama claro de la situación de los premios mayores y las probabilidades reales de acierto en cada uno de los sorteos disponibles.

La jornada del viernes 20 de noviembre de 2026 representa un momento clave para los jugadores que han participado en los sorteos de Euromillones y Euromillones ONCE, con montos considerables en juego y combinaciones específicas ya definidas. La transparencia en la publicación de resultados por parte de Loterías y Apuestas del Estado garantiza la integridad del proceso, asegurando que todos los participantes tengan acceso a la misma información oficial para la validación de sus apuestas.