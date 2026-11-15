Resultados Lotería Primitiva 12 noviembre 2026: 7,7 M€ en el sorteo

Resultados oficiales del sorteo de La Primitiva del 12 de noviembre de 2026. El premio mayor de 7.700.000 euros repartido entre los acertantes de la combinación ganadora.

El sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 12 de noviembre de 2026 ha otorgado el premio mayor de 7.700.000 euros a los acertantes de la combinación ganadora oficial publicada por Loterías y Apuestas del Estado. La sociedad estatal ha confirmado como números ganadores del sorteo del día 12 de noviembre de 2026 las cifras 03, 22, 24, 30, 48 y 49. Adicionalmente, el número complementario designado ha sido el 37 y el número de reintegro correspondiente es el 1. Este resultado representa el premio más destacado repartido entre los participantes en esta edición específica de la lotería.

Combinación ganadora y premio de 7.700.000 euros

La lista oficial de la lotería Primitiva revela que la combinación de cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 es clave para el premio mayor. Los números seleccionados por el o los ganadores de este sorteo del 12 de noviembre de 2026 han sido 03, 22, 24, 30, 48 y 49. Loterías y Apuestas del Estado certifica que estos datos son los únicos oficiales y válidos para este sorteo en particular. El importe acumulado para este premio específico asciende a 7.700.000 euros, una cantidad significativa que será distribuida entre los billetes que acierten la combinación exacta de las seis cifras principales.

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El papel del número complementario y reintegro

Además de los seis números principales, el resultado del sorteo de La Primitiva incluye un número complementario y un reintegro para completar el esquema de premios. En esta edición del jueves 12 de noviembre de 2026, el número complementario es el 37. Este número se utiliza generalmente para la categoría de premios que requieren acertar cinco cifras principales más el complementario, lo cual ofrece un premio distinto al de los seis números. El número de reintegro, por su parte, es el 1. Si eres uno de los acertantes del número clave o de las combinaciones que otorgan reintegro, tendrás derecho a recuperar parte de tu inversión según las normas generales de la lotería.

Reglas del juego y coste de la apuesta de 1,50 €

Para participar en este tipo de sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado, es necesario seguir un formato de apuesta específico que implica seleccionar cifras dentro de un rango definido. Cada apuesta del sorteo de La Primitiva cuesta 1,50 euros, una tarifa fija que se aplica independientemente de la categoría seleccionada. Los participantes deben apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría de pronósticos. Complementariamente, se debe elegir un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave, aunque el número clave no afecta directamente a la combinación principal de seis números para el premio mayor.

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Loterías y Apuestas del Estado garantiza resultados

La transparencia y la oficialidad de los datos publicados son fundamentales para mantener la confianza en los sorteos nacionales. Loterías y Apuestas del Estado reafirma que los únicos resultados oficiales válidos son aquellos que hace públicos directamente. Esta entidad se encarga de verificar cada sorteo y de comunicar los premios de manera que no haya lugar a dudas sobre los ganadores del 12 de noviembre de 2026. Cualquier discrepancia o error en fuentes no autorizadas carece de validez oficial, por lo que los jugadores deben acudir siempre a los canales oficiales de la sociedad estatal para comprobar sus billetes.

Contexto de sorteos recientes y próximos eventos

El sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026 se enmarca en una serie de eventos lúdicos que han tenido lugar en la última semana de noviembre de 2026. Anteriormente, el sábado 14 de noviembre de 2026 se realizaron sorteos de La Primitiva, Bonoloto y ONCE, donde se habló de premios menores o de otros botes, como el de 9,8 millones de la Primitiva. Sin embargo, el foco de esta información se centra estrictamente en los resultados del 12 de noviembre. La continuidad de estos sorteos permite a los participantes verificar sus apuestas regularmente y conocer los montos exactos repartidos, manteniendo la expectativa para las siguientes jornadas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado.