Resultados Lotería Nacional y La Primitiva: jueves 5 de noviembre 2026

Descubre los números ganadores de La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams del jueves 5 de noviembre de 2026. Verifica aquí dónde han caído los premios y detalles del sorteo.

El jueves 5 de noviembre de 2026 se ha celebrado una nueva jornada de sorteos oficiales en España, donde la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado ha hecho públicos los resultados definitivos de los juegos más populares del país. Esta fecha marcada en el calendario de jugadores abarca las extracciones de La Primitiva, Bonoloto, así como los sorteos diarios de la ONCE y las expectativas en torno a EuroDreams, consolidando una semana intensa de oportunidades de premio para los participantes.

Resultados oficiales de Bonoloto del 5 de noviembre 2026

La quiniela de Bonoloto correspondiente al jueves 5 de noviembre de 2026 ha tenido un bote acumulado de euros y ha agraciado a la combinación formada por los números 10, 14, 20, 26, 35 y 42. Para completar la estructura del sorteo y definir los premios de las categorías inferiores, el número complementario extraído ha sido el 9, mientras que el dígito de reintegro asignado ha sido el 3.

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Reglas y estructura del sorteo La Primitiva

Para participar en el sorteo de La Primitiva, los jugadores deben seleccionar obligatoriamente 6 números de cada apuesta para tener la posibilidad real de ganar uno de los premios disponibles. Cada combinación se construye eligiendo cifras de la tabla oficial comprendida entre el 1 y el 49, permitiendo que se puedan hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo en una sola jugada o incluso optar por una combinación con más números en juego.

Además de los seis números principales, en cada sorteo de La Primitiva se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9. Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo y se conoce como bote, el jugador tendrá que acertar los 6 números más el reintegro. Asimismo, existe la posibilidad de optar a un premio adicional de 1 millón de euros si se juega al Joker.

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Validación oficial de resultados y avisos legales

Es fundamental destacar que los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Cualquier otra fuente o medio, incluido Antena 3, no se hace responsable en caso de errores u omisiones en la difusión de datos no confirmados por la entidad reguladora.

Actualización sobre premios de ONCE y EuroDreams

El contexto de estos sorteos se completa con la verificación de dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams en esta fecha específica. Anteriormente, en el miércoles 4 de noviembre de 2026, se habían celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE, donde se pudo comprobar dónde habían sido validados los Cupones Diarios y Super Once. Previo a eso, el martes 3 de noviembre de 2026, se registraron noticias sobre los 130 millones del bote de Euromillones, el de 1,8 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE.