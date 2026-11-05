Resultados Lotería Nacional Jueves 5 Noviembre 2026: Premio y Horario

Resultados oficiales de la Lotería Nacional del 5 de noviembre de 2026. Descubre el primer premio de 30.000 euros, horarios de sorteo y datos clave.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario del jueves 5 de noviembre de 2026 con una cita ineludible para miles de jugadores en todo el territorio español. Este evento anual, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, pone en juego una cuantía significativa destinada al primer afortunado que acierte con el número de la suerte sorteado.

La emoción alcanzará su punto máximo a partir de las 21:00 horas, momento en el que comenzará la transmisión en directo desde el Salón de Sorteos. Durante los próximos minutos, los bombos darán comienzo a su rotación para determinar qué décimos se llevarán las principales recompensas de la jornada.

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Montos y Estructura de Premios Oficiales

El primer premio, conocido como el Gordo, tiene un valor fijo de 30.000 euros por décimo, lo que se traduce en 300.000 euros para la serie completa. Este monto destaca como la mayor recompensa individual disponible en este sorteo específico de la semana.

El segundo premio está establecido en 6.000 euros por décimo, ascendiendo a 60.000 euros para la serie total. Esta categoría representa la segunda oportunidad más valiosa para los jugadores que participan en la modalidad ordinaria de los jueves.

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Además de los dos grandes premios, el sorteo distribuye siete extracciones de tres cifras. Cada una de estas extracciones otorga 15 euros al décimo premiado, equivalente a 150 euros por la serie completa. Estas categorías menores complementan la estructura de premios y aumentan las posibilidades de ganar algo.

Mecánica y Transparencia del Sorteo

Loterías y Apuestas del Estado garantiza la transparencia del proceso mediante la emisión del sorteo en directo desde su página web oficial a las 21:00 horas. La duración aproximada del evento es de 20 minutos, finalizando alrededor de las 21:20 cuando se revelan todos los números premiados.

Este organismo, una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, supervisa cada fase del sorteo para asegurar el cumplimiento estricto del reglamento. La mínima edad para participar legalmente en estos eventos está fijada en 18 años, conforme a la normativa vigente sobre juegos de azar.

La filosofía económica detrás de estos sorteos ordinarios se basa en devolver una parte sustancial de la recaudación a la ciudadanía. Concretamente, un 70% del dinero ingresado se destina directamente a premios en metálico, asegurando un retorno significativo para los compradores.

Contexto Histórico y Finanzas Públicas

La Lotería Nacional cuenta con un legado histórico que se remonta al año 1763, cuando el rey Carlos III instauró la llamada Lotería Real. Sin embargo, el formato actual tal como lo conocemos hoy tiene sus raíces en el año 1812, con la celebración del primer sorteo de la Lotería Primitiva Nacional.

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El resto de los fondos, que representan el 30% restante de la recaudación, se asignan a cubrir costes operativos y comisiones administrativas. Parte de este porcentaje se distribuye como dividendos para el Estado, financiando así programas de responsabilidad social y obras públicas esenciales.

Esta distribución económica convierte a la lotería en una herramienta vital para la economía nacional, aportando recursos que sustentan servicios públicos fundamentales. La transparencia en la gestión de estos fondos es un pilar central de la confianza pública en el sistema.

Precios, Venta y Acceso a la Información

El precio de un décimo para el sorteo del jueves 5 de noviembre de 2026 es de 3 euros. Esta tarifa estándar aplica a los sorteos ordinarios de la semana, diferenciándose de los precios más elevados en sorteos extraordinarios como la Lotería de Navidad.

La venta de boletos cierra exactamente media hora antes del inicio oficial. Por lo tanto, las últimas oportunidades para adquirir un décimo se agotarán a las 20:30 horas de este mismo jueves en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

Los espectadores pueden seguir minuto a minuto la cobertura completa del evento a través de ABC. Esta plataforma ofrecerá una actualización constante de cada premio y su correspondiente ubicación, asegurando que ningún participante se pierda el resultado final del sorteo.