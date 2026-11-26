Conoce los resultados de la Lotería Nacional del 26 de noviembre de 2026. Detalles del sorteo, precio del décimo de 3 euros y horarios oficiales.

El sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al jueves 26 de noviembre de 2026 está programado para comenzar puntualmente a las 21.00 horas. Este evento quincenal organizado por Loterías y Apuestas del Estado permite a los participantes verificar los números premiados y comprobar si alguno de los decimos adquiere el premio mayor de la jornada.

Premios del sorteo jueves 26 noviembre

La estructura de premios para esta edición específica incluye el segundo premio, que asciende a 6.000 euros al décimo y 60.000 euros a la serie. Además, se llevan a cabo siete extracciones de tres cifras, otorgando 15 euros al décimo y 150 euros a la serie. Estos valores fijos complementan el gran premio principal del día.

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Precio del décimo y condiciones

El precio del décimo para este sorteo del jueves es de 3 euros. Un décimo representa la décima parte de un billete completo, por lo que el premio correspondiente también es la décima parte del premio total al billete. Este precio es estándar para los sorteos semanales y difiere de los sorteos extraordinarios como la Lotería de Navidad, donde el coste es superior.

Compra de boletos y horarios

Los boletos están a la venta en la página web de Loterías y Apuestas del Estado hasta media hora antes del inicio del sorteo. La fecha límite para la adquisición de los números para este 26 de noviembre de 2026 es a las 20.30 horas. Los compradores deben asegurar su participación antes de esta hora para ser válidos en la extracción.

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Información oficial y verificación

La cobertura oficial del sorteo se inicia desde las 21.00 horas, permitiendo a los usuarios conocer los números premiados en tiempo real. La información oficial se publica directamente a través de los canales autorizados del Estado español para garantizar la transparencia y la autenticidad de los resultados.

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