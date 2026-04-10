¡Resultados Euromillones del Viernes 10 de Abril de 2026: Comprueba tu Boleto!

Descubre los resultados del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 10 de abril de 2026. Con un bote de 142.000.000 euros, comprueba tus números y estrellas. Información sobre el juego, países participantes, categorías de premios y el bote máximo. Mantente informado sobre cómo jugar y dónde verificar los resultados oficiales.

En breves instantes, desvelaremos los resultados del sorteo de Euromillones correspondiente a hoy, viernes 10 de abril de 2026. Prepárense para verificar sus boletos y descubrir si la fortuna les ha sonreído en este emocionante sorteo, cuyo premio mayor asciende a la asombrosa cifra de 142.000.000 euros. El juego de Euromillones se basa en la selección de cinco números , elegidos de un rango que abarca del 1 al 50, acompañados por dos estrellas, que se seleccionan entre los números del 1 al 12.

La clave para obtener un premio reside en la combinación acertada de números y estrellas. Las categorías de premios varían en función de la coincidencia, pudiendo obtenerse galardones al acertar 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2, 1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 o ninguna estrella; o 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta en Euromillones tiene un costo de 2,50 euros. Los sorteos se celebran de manera regular, los martes y viernes, brindando a los participantes la oportunidad de ganar en dos ocasiones cada semana. La participación en Euromillones se extiende a un total de nueve países europeos: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria, creando así un ambiente de juego internacional y aumentando las posibilidades de obtener grandes premios. Euromillones tiene la capacidad de ofrecer un bote máximo de hasta 190 millones de euros, una suma que atrae a jugadores de todas partes del mundo, soñando con la posibilidad de cambiar sus vidas con un solo boleto. En el caso excepcional de que el premio mayor no sea reclamado durante cuatro sorteos consecutivos, el acumulado se distribuye entre los ganadores de la siguiente categoría de premios, asegurando que, tarde o temprano, la fortuna sonría a alguien. Un aspecto crucial del juego es la distribución de los fondos recaudados: el 50% del total de las apuestas se destina directamente a los premios, garantizando así un retorno sustancial para los afortunados ganadores. Si el premio mayor no es reclamado en un sorteo, la cantidad acumulada se suma al bote del siguiente sorteo, incrementando aún más la emoción y el atractivo del juego. Para mayor seguridad y validez, es importante recordar que los únicos resultados oficiales del sorteo de Euromillones son aquellos publicados por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 se exime de cualquier responsabilidad por posibles errores u omisiones en la información proporcionada. Para estar siempre al tanto de los resultados y las últimas novedades, síganos en nuestro canal de WhatsApp y manténgase informado a través de nuestro perfil de Google, donde encontrará noticias actualizadas y relevantes sobre el mundo de Euromillones y otros eventos de interés





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