Datos preliminares elecciones 2026: PP lidera con 122 escaños y PSOE se mantiene firme con 114. Escrutinio oficial del 29 de noviembre en España.

Los primeros resultados oficiales del escrutinio de las elecciones generales celebradas el 29 de noviembre de 2026 indican que el Partido Popular alcanzaría 122 escaños en el Congreso de los Diputados. Esta cifra representa la formación más votada, aunque el análisis preliminar con un 6,79% de los votos escrutados sugiere que la formación conservadora no alcanzaría la mayoría absoluta ni lograría sumar la suma necesaria de diputados con Vox para formar gobierno por sí misma.

Proyección de escaños y bloques parlamentarios

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, se consolidaría como la segunda fuerza política con 114 escaños. Para lograr la tan ansiada mayoría absoluta, un bloque político necesita contar con 176 escaños, número establecido calculando la mitad de los 350 diputados que componen el hemiciclo y sumando uno. Actualmente, ninguna de las formaciones de derecha o izquierda parece alcanzar esta cifra con los datos preliminares disponibles.

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Historial de pactos y apoyos en la cámara baja

El escenario político recuerda a los comicios de 2023, donde el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos, pero Pedro Sánchez pudo gobernar gracias al apoyo en la investidura de Sumar, Junts, PNV, ERC, Bildu, BNG y Coalición Canaria. Los analistas políticos utilizan ahora las calculadoras de pactos disponibles en diferentes medios para simular combinaciones, recordando que formaciones con menor representación numérica pueden llegar a ser claves para la conformación de la próxima legislatura.

Reacciones de los líderes de las principales formaciones

Ante la incertidumbre de los resultados, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, describió la jornada electoral como una movilización épica con buenas sensaciones, reforzando la idea de una alta participación ciudadana. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamado a la responsabilidad histórica, pidiendo a los electores y futuros compañeros de gobierno que voten con memoria, aludiendo a la necesidad de evaluar el pasado reciente.

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Cronograma oficial del escrutinio y revisión de votos

Aunque los datos preliminares ofrecen una tendencia clara, el proceso oficial para incorporar estos sufragios tendrá lugar entre el 4 y el 7 de diciembre. Durante este periodo, las Juntas Electorales realizarán la revisión final de los resultados, asegurando la validez de los votos emitidos. Este intervalo de tiempo es crucial para que las fuerzas políticas definan sus estrategias y para que los ciudadanos tengan la certeza definitiva sobre la composición del nuevo Congreso.

Impacto inmediato en la gobernabilidad futura

La falta de una mayoría holgada para el PP y Vox implica que la formación de gobierno dependerá de negociaciones complejas con otras fuerzas parlamentarias. Si ninguno de los bloques principales logra sumar 176 escaños, el proceso de investidura se verá obligado a buscar alianzas transversales o minoritarias, similar a lo ocurrido en legislaturas anteriores. La capacidad de los pequeños partidos para negociar será determinante para la estabilidad del ejecutivo que surja de estas elecciones.