Análisis de los primeros sondeos de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en España. Datos clave sobre PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

El 29 de noviembre de 2026, los ciudadanos de España han acudido a las urnas en una jornada electoral marcada por una participación histórica que podría superar el récord anterior establecido en 1982. Con el cierre de los colegios electorales, especialmente en Canarias a las 21.00 horas, han comenzado a conocerse los primeros datos del recuento de votos. Los sondeos a pie de urna sugieren un escenario de alta fragmentación política donde el bloque de derecha formado por el Partido Popular y Vox rozaría la mayoría absoluta, mientras que el PSOE mantiene niveles similares a los obtenidos en comicios anteriores.

Resultados preliminares y sondeos electorales

Las primeras encuestas indican que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo espera un escrutinio de "infarto" donde la mayoría de los escaños podrían decidirse por mínimos márgenes. Miguel Tellado, secretario general del partido y director de la campaña, ha calificado la convocatoria como la más importante desde la Transición. Los sondeos arrojan resultados dispares: NC Report es la más generosa al estimar que el PP podría doblar su representación anterior, mientras que Sigma Dos proyecta un empate técnico en Aragón entre socialistas y populares.

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El Partido Socialista Obreiro Español, liderado por Pedro Sánchez, busca resistir el embate de la derecha manteniendo su base de 121 diputados obtenidos en 2023. Fuentes del PSOE han pedido prudencia, argumentando que la alta participación puede romper cualquier patrón electoral previsible. Sánchez ha expresado su satisfacción con la participación ciudadana, considerando que cuanta más gente vote, más sólida es la democracia. Los datos preliminares sitúan al PSOE en una posición similar a la de hace tres años, a pesar del hundimiento proyectado para otras formaciones.

Vox, dirigido por Santiago Abascal, apunta a un crecimiento significativo respecto a los 33 escaños conseguidos en 2023. Los expertos estiman que el partido de la ultraderecha podría lograr aproximadamente 15 escaños adicionales, consolidando su presencia en el Congreso. El liderazgo de Abascal se ha trasladado a la sede de la formación en Bambú para seguir el desarrollo de la noche electoral junto a la cúpula del partido. La estrategia de Vox se centra en capitalizar el descontento social y el voto protestas dirigidos principalmente contra la izquierda y el gobierno saliente.

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Reacción de Frente Amplio y Ada Colau

Frente Amplio, la formación de izquierda emergente liderada por Ada Colau, ha presentado un balance positivo de su campaña. Jordi Martí, jefe de campaña, ha manifestado satisfacción por el desarrollo del proceso electoral, describiéndolo como un crecimiento constante de "menos a más". Martí ha destacado el papel determinante de Ada Colau en el debate a cuatro canales, asegurando que logró introducir claramente a su formación en la conversación política general.

Ada Colau ha llegado a la sede de la formación en la calle Larra de Madrid para acompanhar el escrutinio junto a su equipo. A pesar de la optimismo en el entorno de campaña, el jefe de campaña ha evitado hacer valoraciones especulativas sobre los sondeos de Televisión Española. La formación espera que la alta participación beneficie a las fuerzas progresistas y de unidad popular, aunque los pronósticos iniciales son desfavorables respecto a las elecciones de 2023.

Movimiento de líderes en sedes principales

La noche electoral ha registrado un movimiento constante de los principales líderes políticos en sus respectivas sedes. Alberto Núñez Feijóo llegó a la calle Génova del Partido Popular a las 20.15 horas, poco después del cierre de las mesas. Se ha retirado a la planta séptima junto a la cúpula del partido, donde todo está preparado para una posible celebración. La atmósfera en la sede sevillana también ha sido de tensión con la llegada del presidente andaluz, Juanma Moreno.

En el campo socialista, la sede del PSOE ha acogido a una delegación de alto nivel que incluye a los ministros Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, además de Teresa Ribera y María Jesús Montero. Esta concentración de recursos humanos refleja la importancia que el partido atribuye a la gestión del recuento y a la preparación de cualquier escenario posterior a las elecciones. La presencia de tantos figuras de gobierno subraya la expectativa de un resultado muy reñido que podría requerir negociaciones complejas.

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Incidencias y detalles del día electoral

La jornada electoral no estuvo exenta de incidentes que llamaron la atención de la opinión pública. En Mondariz-Balneario, Pontevedra, una discusión en un colegio electoral se saldó con la herida leve de un apoderado del Bloque Nacionalista Galego. El hombre, de aproximadamente 67 años, cayó del escenario mientras intentaba mediar en una disputa, lo que obligó a prolongar la votación durante 35 minutos. Fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la Guardia Civil ha identificado al presunto agresor.

La alta participación registrada ha sido el hilo conductor de toda la jornada. Los expertos demoscópicos advierten sobre la incertidumbre que genera este fenómeno, ya que las encuestas tradicionales pueden no capturar correctamente el comportamiento de los nuevos votantes. El análisis detallado de los resultados finales será crucial para determinar si el bloque de derecha puede formar gobierno con mayoría suficiente o si se requerirá un escenario de coalición o minoría fragmentada. El futuro político de España depende de los próximos días de escrutinio oficial.