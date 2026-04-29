Resultados del Sorteo del Miércoles 29 de Abril de 2026: Bonoloto, ONCE y Super Once

Conoce los números premiados de la Bonoloto, el Cupón Diario de la ONCE y el Super Once del sorteo celebrado hoy, 29 de abril de 2026. El bote de la Bonoloto asciende a 1.100.000 euros para el próximo sorteo.

La Lotería Nacional ha revelado los resultados de los sorteos celebrados el miércoles 29 de abril de 2026, generando expectación y esperanza entre los participantes.

El sorteo de la Bonoloto, con un bote inicial de 600.000 euros, ha arrojado los siguientes números premiados: 01, 10, 11, 23, 34 y 41. El número complementario ha sido el 48, y el número de reintegro, el 7. A pesar de la ilusión generada, en esta ocasión no ha habido boletos ganadores de Primera Categoría, es decir, con los seis números acertados.

Esto significa que el bote se acumula y se traslada al próximo sorteo de la Bonoloto, donde un único afortunado podría llevarse un premio aún mayor, alcanzando la cifra de 1.100.000,00 euros. La ausencia de ganadores de primera categoría incrementa la emoción para el próximo sorteo, animando a más personas a participar con la esperanza de obtener un premio significativo. Es importante recordar que la participación en juegos de azar debe ser responsable y consciente de los riesgos asociados.

En cuanto al sorteo de la ONCE, el número premiado en el Cupón Diario ha sido el 50737, otorgando un premio de 35.000 euros por cupón. Además, la suerte ha sonreído especialmente a la serie 43 del mismo número, que ha sido agraciada con un premio al contado de 500.000 euros. Este premio considerable representa una oportunidad única para el afortunado poseedor de esta serie.

La ONCE continúa demostrando su compromiso con la sociedad a través de estos sorteos, destinando parte de los beneficios a programas sociales y de atención a personas con discapacidad. La transparencia y la seguridad en los sorteos de la ONCE son pilares fundamentales de su gestión, garantizando la confianza de los participantes. La distribución de premios en diferentes categorías permite que un mayor número de personas puedan obtener algún tipo de beneficio, fomentando la participación y la ilusión.

La ONCE ofrece una variedad de juegos y sorteos, adaptados a diferentes preferencias y presupuestos, brindando opciones para todos los públicos. Finalmente, el sorteo del Super Once también ha tenido lugar, revelando los siguientes números ganadores: 01, 05, 09, 10, 12, 20, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 53, 56, 61, 63, 67, 68, 80, 82. Este sorteo, conocido por sus premios más elevados, ofrece a los participantes la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero.

La combinación de números ganadores del Super Once es el resultado de un proceso aleatorio y transparente, supervisado por las autoridades competentes. La emoción y la expectación son palpables en cada sorteo del Super Once, atrayendo a un público fiel que sueña con cambiar su vida de un momento a otro.

Para mantenerse al día con los últimos resultados y novedades de los sorteos, se recomienda seguir los canales oficiales de la Lotería Nacional y la ONCE, incluyendo su perfil de Google y su canal de WhatsApp. La información actualizada y verificada es esencial para evitar confusiones y garantizar la transparencia en los resultados. La participación en los sorteos es una forma de entretenimiento y una oportunidad de soñar, pero siempre debe realizarse de manera responsable y consciente





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