Resultados del Cuponazo y Super Once de la ONCE del viernes 29 de mayo de 2026

Descubre los detalles del sorteo del Cuponazo y Super Once de la ONCE celebrado el viernes 29 de mayo de 2026. Información sobre premios, cómo jugar y verificación oficial.

El viernes 29 de mayo de 2026 ha sido una jornada de grandes expectativas para los aficionados a los sorteos de la ONCE . Como cada viernes, la organización celebró el esperado Cuponazo , un sorteo que reparte 9 millones de euros al acertante del número de cinco cifras y serie correspondiente a la primera extracción.

Además, los participantes tienen la posibilidad de optar al Cuponazo XXL, una modalidad que, por solo 2 euros adicionales por apuesta, multiplica el premio principal hasta los 15 millones de euros y eleva a seis los premios de 200.000 euros para los acertantes de segunda categoría. El precio base del cupón es de 3 euros, e incluye automáticamente la participación en categorías menores.

Así, además del premio máximo, se otorgan 134 premios de 25.000 euros para acertantes de las cinco cifras, 1.215 premios de 150 euros para las cuatro últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros para las tres últimas, 121.500 premios de 6 euros para las dos últimas y, finalmente, 1.215.000 premios de 3 euros para la última cifra, lo que equivale al reintegro del coste del cupón. Un aspecto destacable es que en un mismo cupón se pueden acumular los premios de primera y segunda categoría, lo que permite a los jugadores incrementar significativamente sus ganancias.

Paralelamente, el Super Once, otro de los sorteos estrella de la ONCE, se celebra a diario con tres extracciones: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15 horas. En este juego, los participantes deben seleccionar entre 5 y 11 números de una matriz de 80, siendo el orden irrelevante. Posteriormente, el sorteo extrae 20 números, y los premios se determinan en función de la cantidad de aciertos y del importe apostado, que parte de un euro por combinación.

La máxima recompensa, de hasta un millón de euros, se alcanza cuando se aciertan 11 números de los 20 extraídos. Para participar, es necesario registrar un mínimo de 5 combinaciones y un máximo de 11 por cupón. La flexibilidad de este sorteo, que permite elegir el número de números jugados y la cantidad de apuestas, lo convierte en uno de los favoritos entre los jugadores que buscan opciones diarias con múltiples oportunidades de premio.

Es importante recordar que los únicos resultados oficiales y vinculantes de estos sorteos son los que publica la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en sus canales autorizados. Ante la gran cantidad de información que circula en medios y redes sociales, la ONCE recomienda verificar los datos directamente en sus plataformas para evitar confusiones.

Además, desde la organización se recuerda que el juego debe ser responsable y moderado, y que los sorteos están diseñados para el entretenimiento. Los jugadores que hayan adquirido sus cupones para este viernes 29 de mayo de 2026 ya pueden comprobar si han sido agraciados con alguno de los premios mencionados, ya sea en el Cuponazo o en el Super Once.

La emoción de estos sorteos radica en la esperanza de un cambio de vida, pero también en la diversión de participar y en la solidaridad que representa el apoyo a la labor social de la ONCE





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